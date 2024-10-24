https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html

Семь из десяти россиян предпочитают официальный брак, показал опрос

Семь из десяти россиян предпочитают официальный брак, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024

Семь из десяти россиян предпочитают официальный брак, показал опрос

Семь из десяти (73%) россиян предпочитают официальный брак, 11% - жить в семье, но без регистрации, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:39

2024-10-24T12:39

2024-10-24T12:39

общество

вциом

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Семь из десяти (73%) россиян предпочитают официальный брак, 11% - жить в семье, но без регистрации, следует из опроса ВЦИОМ. Среди опрошенных, 73% считают вступление в официальный брак в наши дни предпочтительнее сожительства, 11% ответили, что сегодня лучше жить в семье, но официально не регистрировать брак, 8% считают, что предпочтительнее жить одному, меньше 1% - вступить в фиктивный брак, но жить одному. Меньше всего вступать в официальный брак хотят люди, родившиеся в 1992-2000 годах, (62%) и россияне, родившиеся после 2001 года (64%). Согласно результатам опроса, опубликованном на сайте ВЦИОМ, количество россиян, считающих, что нельзя разводиться и необходимо сохранять брак любой ценой, снизилось с 12% в 2007 году до 9% в 2024 году. С мнением, что можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась, согласны 26% опрошенных. Всего 5% опрошенных считают, что разводиться можно в любом случае и хуже от этого не будет. По мнению россиян, самыми частыми причинами, способными помешать разводу, являются невозможность "поделить" детей между родителями (в 30% случаев) и материальная зависимость одного из супругов (в 26% случаев). Каждый пятый (20%) респондент считает, что помешать разводу может сложность с разделом жилья и имущества, почти столько же (18%) - несогласие на развод одного из супругов. Больше трети (37%) опрошенных считают, что непреодолимых препятствий нет и развестись можно всегда. Главными причинами разводов россияне назвали финансовые проблемы (38%), измены (18%) и недопонимание супругов (14%). Каждый десятый (10%) опрошенный считает, что причинами разводов становятся вредные привычки и зависимости, почти столько же (9%) - несовместимость характеров супругов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 октября. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241002/semevedenie-1975906833.html

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вциом