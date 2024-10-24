https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
В ДНР уничтожили около 50 операторов и инструкторов отряда БПЛА ВСУ
В ДНР уничтожили около 50 операторов и инструкторов отряда БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
В ДНР уничтожили около 50 операторов и инструкторов отряда БПЛА ВСУ
Российская авиация нанесла удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:36
2024-10-24T10:36
2024-10-24T12:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово, сообщили в Минобороны."В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что в здании находилась группа операторов БПЛА "Птахи Мадяра". Место их дислокации обнаружили операторы дронов российской группировки "Юг".Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки подразделения Южной группировки освободили село Серебрянка в ДНР, а также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и отразили две контратаки. ВСУ потеряли в этих боях более 800 солдат убитыми и ранеными и более двух десятков единиц техники.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
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Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Удар авиабомбой ФАБ-3000 нанесен по пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе операции были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники противника.
2024-10-24T10:36
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР уничтожили около 50 операторов и инструкторов отряда БПЛА ВСУ
ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов дронов ВСУ в Курахово