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Генсек ООН призвал к миру в горячих точках - РИА Новости, 24.10.2024
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14:33 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/oon-1979807995.html
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках - РИА Новости, 24.10.2024
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:33
2024-10-24T14:33
в мире
ливан
украина
судан
антониу гутерреш
оон
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от слов к делу". "Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения", – сказал Гутерреш. Генсек ООН также призвал к миру в Ливане и Судане. "Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – подчеркнул он. Гутерреш также выступил в поддержку отстаивания ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета. "Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, ливан, украина, судан, антониу гутерреш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Ливан, Украина, Судан, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках

Генсек ООН Гутерреш на саммите БРИКС призвал к миру в Газе, Ливане и Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от слов к делу".
"Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения", – сказал Гутерреш.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
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Генсек ООН также призвал к миру в Ливане и Судане.
"Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – подчеркнул он.
Гутерреш также выступил в поддержку отстаивания ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета.
"Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу", – подчеркнул он.
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 11:46
 
В миреЛиванУкраинаСуданАнтониу ГутеррешООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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