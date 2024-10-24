https://ria.ru/20241024/oon-1979807995.html
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках - РИА Новости, 24.10.2024
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:33
2024-10-24T14:33
2024-10-24T14:33
в мире
ливан
украина
судан
антониу гутерреш
оон
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979795819_0:140:3094:1880_1920x0_80_0_0_982e84a45c5db4377d78fc75c57c35a9.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от слов к делу". "Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения", – сказал Гутерреш. Генсек ООН также призвал к миру в Ливане и Судане. "Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – подчеркнул он. Гутерреш также выступил в поддержку отстаивания ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета. "Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
https://ria.ru/20241024/oon-1979763585.html
ливан
украина
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979795819_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_ace0fad87402aab010bbde532f1dc0c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, украина, судан, антониу гутерреш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Ливан, Украина, Судан, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Генсек ООН призвал к миру в горячих точках
Генсек ООН Гутерреш на саммите БРИКС призвал к миру в Газе, Ливане и Украине
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от слов к делу".
"Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения", – сказал Гутерреш.
Генсек ООН также призвал к миру в Ливане и Судане.
"Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – подчеркнул он.
Гутерреш также выступил в поддержку отстаивания ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета.
"Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу", – подчеркнул он.