https://ria.ru/20241024/oon-1979807995.html

Генсек ООН призвал к миру в горячих точках

Генсек ООН призвал к миру в горячих точках - РИА Новости, 24.10.2024

Генсек ООН призвал к миру в горячих точках

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:33

2024-10-24T14:33

2024-10-24T14:33

в мире

ливан

украина

судан

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите БРИКС высказался за мир в ряде горячих точек, в частности, в Газе, Ливане и Украине, призвав перейти "от слов к делу". "Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения", – сказал Гутерреш. Генсек ООН также призвал к миру в Ливане и Судане. "Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – подчеркнул он. Гутерреш также выступил в поддержку отстаивания ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета. "Ваши превосходительства, дамы и господа, Саммит Будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, украина, судан, антониу гутерреш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году