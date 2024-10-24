https://ria.ru/20241024/oon-1979763585.html

Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным

Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным

Президент Владимир Путин назвал символичным проведение саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в День ООН. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:46

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал символичным проведение саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в День ООН. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг. "Конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в день Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого восьми десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права", - сказал Путин.

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Ольга Фомченкова

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