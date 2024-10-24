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Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным - РИА Новости, 24.10.2024
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11:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/oon-1979763585.html
Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным
Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным
Президент Владимир Путин назвал символичным проведение саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в День ООН. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:46
2024-10-24T11:46
в мире
казань
владимир путин
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал символичным проведение саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в День ООН. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг. "Конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в день Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого восьми десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права", - сказал Путин.
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В мире, Казань, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал проведение саммита БРИКС в День ООН символичным

Путин назвал проведение саммита в формате "БРИКС+/аутрич" в День ООН символичным

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал символичным проведение саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в День ООН.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг.
"Конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в день Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого восьми десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В миреКазаньВладимир ПутинБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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