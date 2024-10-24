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Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности - РИА Новости, 24.10.2024
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11:13 24.10.2024 (обновлено: 11:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/oon-1979751160.html
Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности
Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности
ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:13
2024-10-24T11:39
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
казань
брикс
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг. Президент назвал символичным, что заседание проходит в День ООН."Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту", - сказал Путин на заседании.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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оон, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, казань, брикс, в мире
ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Казань, БРИКС, В мире
Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности

Путин: ООН будет и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг. Президент назвал символичным, что заседание проходит в День ООН.
"Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту", - сказал Путин на заседании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
ООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияКазаньБРИКСВ мире
 
 
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