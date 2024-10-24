https://ria.ru/20241024/oon-1979751160.html

Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности

Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил о центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности

ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:13

2024-10-24T11:13

2024-10-24T11:39

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

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россия

казань

брикс

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг. Президент назвал символичным, что заседание проходит в День ООН."Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту", - сказал Путин на заседании.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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