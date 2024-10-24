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Путин призвал расширить присутствие стран других континентов в СБ ООН - РИА Новости, 24.10.2024
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11:13 24.10.2024 (обновлено: 14:50 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/oon-1979751018.html
Путин призвал расширить присутствие стран других континентов в СБ ООН
Путин призвал расширить присутствие стран других континентов в СБ ООН - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал расширить присутствие стран других континентов в СБ ООН
Совбез ООН нужно пополнить африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, в том числе теми, лидеры которых собрались на саммите БРИКС в Казани, заявил РИА Новости, 24.10.2024
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2024-10-24T14:50
в мире
оон
совет безопасности оон
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
азия
латинская америка
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Совбез ООН нужно пополнить африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, в том числе теми, лидеры которых собрались на саммите БРИКС в Казани, заявил президент России Владимир Путин."Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21-го века, расширение представленности в Совете безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе (тех — ред.) чьи лидеры находятся в этом зале", — сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".
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в мире, оон, совет безопасности оон, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, азия, латинская америка
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Азия, Латинская Америка
Путин призвал расширить присутствие стран других континентов в СБ ООН

Путин на саммите БРИКС предложил реформировать институты ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Совбез ООН нужно пополнить африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, в том числе теми, лидеры которых собрались на саммите БРИКС в Казани, заявил президент России Владимир Путин.
"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21-го века, расширение представленности в Совете безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе (тех — ред.) чьи лидеры находятся в этом зале", — сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
23 октября, 09:39
 
В миреООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуАзияЛатинская Америка
 
 
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