https://ria.ru/20241024/onkoskrining-1979808401.html

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября - РИА Новости, 24.10.2024

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября

В подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября пройдет День открытых дверей, жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:33

2024-10-24T14:33

2024-10-24T14:33

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября пройдет День открытых дверей, жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Забота о своем здоровье – основа сохранения качества жизни. Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что каждую последнюю субботу месяца проводится День открытых дверей в 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья, где все желающие могут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста. Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк