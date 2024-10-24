https://ria.ru/20241024/odezhda-1979677373.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО

В ОЭЗ "Технополис Москва" выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО - РИА Новости, 24.10.2024

В ОЭЗ "Технополис Москва" выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разрабатывают высокотехнологичную продукцию для социально значимых проектов, в частности, они... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:13

2024-10-24T07:13

2024-10-24T07:13

москва

анатолий гарбузов

геннадий дегтев

сво

технологии

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разрабатывают высокотехнологичную продукцию для социально значимых проектов, в частности, они создали линейку адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Одним из приоритетов правительства Москвы является повышение качества жизни горожан. В зоне особого внимания находятся маломобильные группы населения. Эта задача решается, в том числе, за счет насыщения рынка отечественной инновационной продукцией – современными лекарственными средствами, медицинским оборудованием, передовыми технологиями и IT-решениями. Суммарно компании ОЭЗ "Технополис Москва" произвели медицинской и фармацевтической продукции на 90,3 миллиарда рублей", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Компания-резидент "Ортомода", специализирующаяся на производстве адаптивной одежды и ортопедической обуви как массового, так и индивидуального пошива, разработала линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО, находящихся на реабилитации."При создании одежды и обуви для ветеранов СВО мы учитывали их возраст, образ жизни, особенности полученных травм и рекомендации лечащих врачей. Были использованы инновационные материалы и конструктивные решения, чтобы создать изделия, которые идеально подойдут каждому. Большинство нашей продукции изготавливается по индивидуальному заказу. Сегодня мы классифицировали различные виды деформаций, заболеваний и ограничений деятельности, с которыми сталкиваются ветераны, и готовы запустить массовое производство адаптивной одежды. Однако, в связи с определенными физиологическими особенностями, большая часть производства требует индивидуального подхода", - рассказала генеральный директор "Ортомода" Наталия Волкова.В процессе изготовления обуви для ветеранов СВО применяются специальные конструктивные элементы, которые обеспечивают более удобную фиксацию на протезе.Кроме того, компания производит реабилитационную обувь для тех, кому установлен аппарат Илизарова. Для удобства ветеранов СВО специалисты организовывают выезды в госпитали, реабилитационные центры, а также проводят онлайн-консультации.Город поддерживает резидентов ОЭЗ Москвы, предоставляя им налоговые льготы и таможенные преференции."Для компаний со статусом резидента в 10 раз снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. С начала деятельности ОЭЗ столицы резидентам предоставлено 13,2 миллиарда рублей налоговых льгот, из них 12,7 миллиарда рублей приходится на бюджет Москвы", – рассказал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20241022/liksutov-1979249170.html

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москва, анатолий гарбузов, геннадий дегтев, сво, технологии