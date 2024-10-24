https://ria.ru/20241024/obstrel-1979827308.html

При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод

При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод - РИА Новости, 24.10.2024

При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод

Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова повреждена в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:23

2024-10-24T15:23

2024-10-24T15:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова повреждена в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура машиностроительного завода имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с 13.40 до 14.25 указанный район был обстрелян трижды, выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров, до этого в 10.40 еще три таких снаряда было выпущено по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия