https://ria.ru/20241024/obstrel-1979827308.html
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод - РИА Новости, 24.10.2024
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова повреждена в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:23
2024-10-24T15:23
2024-10-24T15:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова повреждена в Горловке в результате обстрела украинскими войсками центра города, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура машиностроительного завода имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что с 13.40 до 14.25 указанный район был обстрелян трижды, выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров, до этого в 10.40 еще три таких снаряда было выпущено по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли машиностроительный завод имени Кирова в Горловке