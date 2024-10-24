https://ria.ru/20241024/obstrel-1979770360.html

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и дронов

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и дронов - РИА Новости, 24.10.2024

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии и дронов

Украинские войска менее чем за два часа несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив два... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:13

2024-10-24T12:13

2024-10-24T12:22

в мире

горловка

украина

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стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив два боеприпаса с беспилотников, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атаки ударными беспилотными летательными аппаратами со стороны вооруженных формирований Украины: 08:40 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 09:00 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 9.35 и 10.25 было выпущено по три снаряда "натовского" калибра по тому же району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

https://ria.ru/20241024/vsu-1979740890.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия