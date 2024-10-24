https://ria.ru/20241024/oblomki-1979847385.html
В Калужской области нашли обломки БПЛА
В Калужской области нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 24.10.2024
В Калужской области нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА самолетного типа обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:37
2024-10-24T16:37
2024-10-24T16:37
специальная военная операция на украине
происшествия
боровский район
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Боровском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор. Он призвал жителей быть внимательными и не приближаться к обломкам.
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происшествия, боровский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Боровский район, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области нашли обломки БПЛА
Шапша: в лесу в Калужской области нашли обломки БПЛА самолетного типа