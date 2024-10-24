https://ria.ru/20241024/oblomki-1979847385.html

В Калужской области нашли обломки БПЛА

В Калужской области нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 24.10.2024

В Калужской области нашли обломки БПЛА

Обломки БПЛА самолетного типа обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:37

2024-10-24T16:37

2024-10-24T16:37

специальная военная операция на украине

происшествия

боровский район

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружены в лесу в Боровском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "В Боровском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор. Он призвал жителей быть внимательными и не приближаться к обломкам.

https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html

боровский район

калужская область

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происшествия, боровский район, калужская область, владислав шапша