https://ria.ru/20241024/nvidia-1979699456.html
Пользователи из России снова могут скачивать обновления для Nvidia
Пользователи из России снова могут скачивать обновления для Nvidia - РИА Новости, 24.10.2024
Пользователи из России снова могут скачивать обновления для Nvidia
Пользователям из России снова доступно скачивание обновления для драйверов графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:58
2024-10-24T01:58
2024-10-24T10:05
технологии
санта-клара
калифорния
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователям из России снова доступно скачивание обновления для драйверов графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в среду при переходе на страницу загрузки обновления появлялось сообщение, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast. Сейчас ограничения на ручное скачивание драйверов с сайта не наблюдаются. Вечером 23 октября пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia. При переходе на страницу загрузки обновления появлялось сообщение о том, что доступ запрещен.Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
https://ria.ru/20240618/nvidia-1953805884.html
https://ria.ru/20221122/nvidia-1833273091.html
санта-клара
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, санта-клара, калифорния, россия
Технологии, Санта-Клара, Калифорния, Россия
Пользователи из России снова могут скачивать обновления для Nvidia
Россияне снова могут скачивать обновления драйверов видеокарт Nvidia
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователям из России снова доступно скачивание обновления для драйверов графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в среду при переходе на страницу загрузки обновления появлялось сообщение, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast.
Сейчас ограничения на ручное скачивание драйверов с сайта не наблюдаются.
Вечером 23 октября пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia. При переходе на страницу загрузки обновления появлялось сообщение о том, что доступ запрещен.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе
, штат Калифорния
.
В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.