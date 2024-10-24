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При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек - РИА Новости, 24.10.2024
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18:19 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/norvegiya-1979875543.html
При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек
При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек - РИА Новости, 24.10.2024
При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате схода поезда с рельсов в Норвегии, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:19
2024-10-24T18:19
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате схода поезда с рельсов в Норвегии, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Эйлертсена. Ранее газета VG сообщила, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии, сообщалось о пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Издание писало, что ведется эвакуация пассажиров. По заявлению представителя полиции провинции Нурланн Кеннета Лауритсена, сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом. "Мы отвезли троих в больницу, одного в дежурную медицинскую службу, еще один скончался", - приводит газета слова Эйлертсена. По заявлению начальника штаба полиции провинции, у остальных пострадавших легкие ранения. Он добавил, что ситуация с поездом на данный момент находится под контролем, а пассажиров доставляют в центры эвакуации в город Му-и-Рана. Издание уточняет, что в поезде находились 55 пассажиров.
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в мире, норвегия
В мире, Норвегия
При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек

Dagbladet: один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Норвегии

© Фото : VGМесто происшествия, где пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
Место происшествия, где пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : VG
Место происшествия, где пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате схода поезда с рельсов в Норвегии, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Эйлертсена.
Ранее газета VG сообщила, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии, сообщалось о пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Издание писало, что ведется эвакуация пассажиров. По заявлению представителя полиции провинции Нурланн Кеннета Лауритсена, сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом.
"Мы отвезли троих в больницу, одного в дежурную медицинскую службу, еще один скончался", - приводит газета слова Эйлертсена.
По заявлению начальника штаба полиции провинции, у остальных пострадавших легкие ранения. Он добавил, что ситуация с поездом на данный момент находится под контролем, а пассажиров доставляют в центры эвакуации в город Му-и-Рана. Издание уточняет, что в поезде находились 55 пассажиров.
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