https://ria.ru/20241024/norvegiya-1979875543.html

При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек

При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек - РИА Новости, 24.10.2024

При сходе поезда с рельсов в Норвегии погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате схода поезда с рельсов в Норвегии, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:19

2024-10-24T18:19

2024-10-24T18:19

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четверо серьезно пострадали в результате схода поезда с рельсов в Норвегии, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Эйлертсена. Ранее газета VG сообщила, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии, сообщалось о пострадавших с травмами легкой степени тяжести. Издание писало, что ведется эвакуация пассажиров. По заявлению представителя полиции провинции Нурланн Кеннета Лауритсена, сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом. "Мы отвезли троих в больницу, одного в дежурную медицинскую службу, еще один скончался", - приводит газета слова Эйлертсена. По заявлению начальника штаба полиции провинции, у остальных пострадавших легкие ранения. Он добавил, что ситуация с поездом на данный момент находится под контролем, а пассажиров доставляют в центры эвакуации в город Му-и-Рана. Издание уточняет, что в поезде находились 55 пассажиров.

https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html

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в мире, норвегия