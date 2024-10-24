https://ria.ru/20241024/norvegiya-1979854448.html

В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельсов

В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 24.10.2024

В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии, по предварительной информации, есть пострадавшие с травмами легкой степени тяжести, сообщает газета VG со ссылкой РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:08

2024-10-24T17:08

2024-10-24T17:08

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норвегия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии, по предварительной информации, есть пострадавшие с травмами легкой степени тяжести, сообщает газета VG со ссылкой на представителей железнодорожной компании SJ Norge. По заявлению представителя полиции провинции Нурланн Кеннета Лауритсена, полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия, есть пострадавшие, их число пока неизвестно. "Поезд ехал от (города - ред.) Тронхейм до Будё и сошел с рельсов между Бьерка и Мо в (коммуне - ред.) Рана... По предварительной информации, никто серьезно не пострадал", - приводит издание слова представителей компании Видара Лиана и Евы Паульсен. По данным отдела Главного центра управления спасательными работами (HRS) по северной Норвегии, которые приводит VG, в поезде находились от 50 до 70 человек. По сообщению представителя HRS, на место происшествия были направлены три вертолета, однако ситуация остается неясной. Издание сообщает, что ведется эвакуация пассажиров. По заявлению представителя полиции провинции Нурланн Кеннета Лауритсена, полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия, есть пострадавшие, их число пока неизвестно. Как сообщает Лауритсен, сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом. Как сообщает газета, сход с рельсов произошел около 14.15 по местному времени (15.15 мск). По информации газеты, всего в поезде пять вагонов.

https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html

https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html

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