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Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 24.10.2024
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09:27 24.10.2024 (обновлено: 09:58 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 24.10.2024
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:27
2024-10-24T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
херсон
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украинская железная дорога
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 24 октября было взорвано железнодорожное полотно между Херсоном и Николаевом. Бандеровские СМИ решили выдать это за обстрел Россией &lt;…&gt; На самом деле это работа подполья &lt;…&gt; минимум на сутки задержали движение военных грузов", — рассказал он. По словам подпольщика, подобные акции будут продолжаться."Теперь усугубим: следующая акция — пустить под откос состав. Говорят, что взрывчатка уже заложена, ждем отправления хорошего груза с боекомплектом или горюче-смазочными материалами", — добавил Лебедев. Утром компания "Украинские железные дороги" сообщила о повреждении путей между Николаевом и Херсоном. Пассажирские поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах. От Николаева до Херсона по автодороге примерно 90 километров.В Херсон ходят три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова.
https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978266709.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаев (украина), херсон, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Херсон, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украинская железная дорога
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом

Лебедев: подрыв ж/д между Николаевом и Херсоном задержал движение грузов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные железнодорожные пути
Поврежденные железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные железнодорожные пути. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью 24 октября было взорвано железнодорожное полотно между Херсоном и Николаевом. Бандеровские СМИ решили выдать это за обстрел Россией <…> На самом деле это работа подполья <…> минимум на сутки задержали движение военных грузов", — рассказал он.
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По словам подпольщика, подобные акции будут продолжаться.
"Теперь усугубим: следующая акция — пустить под откос состав. Говорят, что взрывчатка уже заложена, ждем отправления хорошего груза с боекомплектом или горюче-смазочными материалами", — добавил Лебедев.
Утром компания "Украинские железные дороги" сообщила о повреждении путей между Николаевом и Херсоном. Пассажирские поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах. От Николаева до Херсона по автодороге примерно 90 километров.
В Херсон ходят три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ХерсонКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинская железная дорога
 
 
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