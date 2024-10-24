https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 24.10.2024
Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:27
2024-10-24T09:27
2024-10-24T09:58
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 24 октября было взорвано железнодорожное полотно между Херсоном и Николаевом. Бандеровские СМИ решили выдать это за обстрел Россией <…> На самом деле это работа подполья <…> минимум на сутки задержали движение военных грузов", — рассказал он. По словам подпольщика, подобные акции будут продолжаться."Теперь усугубим: следующая акция — пустить под откос состав. Говорят, что взрывчатка уже заложена, ждем отправления хорошего груза с боекомплектом или горюче-смазочными материалами", — добавил Лебедев. Утром компания "Украинские железные дороги" сообщила о повреждении путей между Николаевом и Херсоном. Пассажирские поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах. От Николаева до Херсона по автодороге примерно 90 километров.В Херсон ходят три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова.
https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978266709.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом
Лебедев: подрыв ж/д между Николаевом и Херсоном задержал движение грузов ВСУ