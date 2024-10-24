https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html

Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом

Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 24.10.2024

Подполье сообщило о подрыве железной дороги между Херсоном и Николаевом

Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:27

2024-10-24T09:27

2024-10-24T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

херсон

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украинская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835508680_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_ac2191af891e3f2f5f5b280f8de3dc48.jpg

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 24 октября было взорвано железнодорожное полотно между Херсоном и Николаевом. Бандеровские СМИ решили выдать это за обстрел Россией <…> На самом деле это работа подполья <…> минимум на сутки задержали движение военных грузов", — рассказал он. По словам подпольщика, подобные акции будут продолжаться."Теперь усугубим: следующая акция — пустить под откос состав. Говорят, что взрывчатка уже заложена, ждем отправления хорошего груза с боекомплектом или горюче-смазочными материалами", — добавил Лебедев. Утром компания "Украинские железные дороги" сообщила о повреждении путей между Николаевом и Херсоном. Пассажирские поезда будут доходить только до Николаева, а пассажиров будут доставлять из одного города в другой на автобусах. От Николаева до Херсона по автодороге примерно 90 километров.В Херсон ходят три поезда: из Краматорска через Киев, непосредственно из Киева и из Львова.

https://ria.ru/20241016/nikolaev-1978266709.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

херсон

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), херсон, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украинская железная дорога