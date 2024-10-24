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В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек

В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024

В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек

Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T22:15

грозный

происшествия

скфо

чеченская республика (чечня)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО."В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в заявлении.Преступников разыскивают, добавили в ведомстве.

грозный

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грозный, происшествия, скфо, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)