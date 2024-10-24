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В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024
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21:49 24.10.2024 (обновлено: 22:15 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:49
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грозный
происшествия
скфо
чеченская республика (чечня)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО."В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в заявлении.Преступников разыскивают, добавили в ведомстве.
грозный
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грозный, происшествия, скфо, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Грозный, Происшествия, СКФО, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек

В пригороде Грозного напали на воинскую колонну, погиб военнослужащий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.
"В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в заявлении.
Преступников разыскивают, добавили в ведомстве.
 
ГрозныйПроисшествияСКФОЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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