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В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:49
2024-10-24T21:49
2024-10-24T22:15
грозный
происшествия
скфо
чеченская республика (чечня)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО."В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в заявлении.Преступников разыскивают, добавили в ведомстве.
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грозный, происшествия, скфо, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Грозный, Происшествия, СКФО, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
В пригороде Грозного напали на воинскую колонну, погиб военнослужащий