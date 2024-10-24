https://ria.ru/20241024/mvf-1979894644.html

МВФ оценил затраты на восстановление Ближнего Востока

МВФ оценил затраты на восстановление Ближнего Востока - РИА Новости, 24.10.2024

МВФ оценил затраты на восстановление Ближнего Востока

Необходимые ресурсы для восстановления Ближнего Востока после завершения текущего конфликта в регионе будут огромными, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:05

2024-10-24T19:05

2024-10-24T19:05

в мире

ближний восток

израиль

центральная азия

хезболла

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Необходимые ресурсы для восстановления Ближнего Востока после завершения текущего конфликта в регионе будут огромными, заявил РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур. "В эпицентре последствия являются значительными, а необходимые ресурсы окажутся огромными", - сообщил он на полях ежегодных министерских встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя необходимые затраты на восстановление ближневосточного региона. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/livan-1976114036.html

ближний восток

израиль

центральная азия

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в мире, ближний восток, израиль, центральная азия, хезболла, мвф, всемирный банк