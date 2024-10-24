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Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально - РИА Новости, 24.10.2024
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22:51 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/moskva-1979928948.html
Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально
Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально - РИА Новости, 24.10.2024
Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально
Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился в России нелегально, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:51
2024-10-24T22:51
происшествия
киргизия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
театральный институт имени бориса щукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился в России нелегально, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, он нелегально находился в России", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службах столичных главков СК и МВД РФ сообщили, что правоохранители задержали гражданина Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю женщину на востоке Москвы, против него возбуждено дело по двум статьям. Как пояснили агентству в правоохранительных органах, пострадавшая - писательница и бывшая преподавательница Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова По данным следствия, 19 октября жители дома на Открытом шоссе позвонили в полицию и заявили, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери квартир. Когда полицейские прибыли на место, гражданин Киргизии избивал 78-летнюю женщину. В результате мужчина был задержан. Пострадавшая была госпитализирована, однако спустя несколько дней скончалась. После этого расследованием занялись московские следователи СК, которые квалифицировали преступление по двум статьям: об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища.
https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html
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происшествия, киргизия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), театральный институт имени бориса щукина
Происшествия, Киргизия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Театральный институт имени Бориса Щукина
Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Мужчина, избивший до смерти писательницу в Москве, находился в России нелегально

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился в России нелегально, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, он нелегально находился в России", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в пресс-службах столичных главков СК и МВД РФ сообщили, что правоохранители задержали гражданина Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю женщину на востоке Москвы, против него возбуждено дело по двум статьям. Как пояснили агентству в правоохранительных органах, пострадавшая - писательница и бывшая преподавательница Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова
По данным следствия, 19 октября жители дома на Открытом шоссе позвонили в полицию и заявили, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери квартир. Когда полицейские прибыли на место, гражданин Киргизии избивал 78-летнюю женщину. В результате мужчина был задержан. Пострадавшая была госпитализирована, однако спустя несколько дней скончалась. После этого расследованием занялись московские следователи СК, которые квалифицировали преступление по двум статьям: об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища.
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ПроисшествияКиргизияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Театральный институт имени Бориса Щукина
 
 
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