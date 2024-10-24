https://ria.ru/20241024/moskva-1979928948.html

Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально - РИА Новости, 24.10.2024

Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился в России нелегально, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:51

2024-10-24T22:51

2024-10-24T22:51

происшествия

киргизия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

театральный институт имени бориса щукина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился в России нелегально, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, он нелегально находился в России", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службах столичных главков СК и МВД РФ сообщили, что правоохранители задержали гражданина Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю женщину на востоке Москвы, против него возбуждено дело по двум статьям. Как пояснили агентству в правоохранительных органах, пострадавшая - писательница и бывшая преподавательница Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова По данным следствия, 19 октября жители дома на Открытом шоссе позвонили в полицию и заявили, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери квартир. Когда полицейские прибыли на место, гражданин Киргизии избивал 78-летнюю женщину. В результате мужчина был задержан. Пострадавшая была госпитализирована, однако спустя несколько дней скончалась. После этого расследованием занялись московские следователи СК, которые квалифицировали преступление по двум статьям: об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища.

https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html

https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html

киргизия

москва

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происшествия, киргизия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), театральный институт имени бориса щукина