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Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег - РИА Новости, 24.10.2024
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03:46 24.10.2024 (обновлено: 06:10 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/moskva-1979704324.html
Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег
Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег - РИА Новости, 24.10.2024
Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег
Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:46
2024-10-24T06:10
общество
москва
татьяна позднякова
погода
зима (время года)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик уточнила, что календарная зима начнется 1 декабря, а метеорологическая, когда температура будет устойчиво отрицательной, начнется в Москве где-то в середине ноября. "Когда выпадет снег, который часто тоже ассоциируется с началом зимы, сказать сложно. По средним датам это будет где-то в конце ноября месяца", — рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода, зима (время года)
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода, Зима (время года)
Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег

Метеоролог Позднякова: метеорологическая зима начнется в середине ноября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди идут по Ленинскому проспекту в Москве
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик уточнила, что календарная зима начнется 1 декабря, а метеорологическая, когда температура будет устойчиво отрицательной, начнется в Москве где-то в середине ноября.
"Когда выпадет снег, который часто тоже ассоциируется с началом зимы, сказать сложно. По средним датам это будет где-то в конце ноября месяца", — рассказала Позднякова.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима
20 октября, 15:04
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогодаЗима (время года)
 
 
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