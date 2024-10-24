https://ria.ru/20241024/moskva-1979704324.html

Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег

Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег - РИА Новости, 24.10.2024

Синоптик Позднякова рассказала, когда ждать в Москве первый снег

Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:46

2024-10-24T03:46

2024-10-24T06:10

общество

москва

татьяна позднякова

погода

зима (время года)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября, а снег может выпасть в конце последнего месяца осени, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик уточнила, что календарная зима начнется 1 декабря, а метеорологическая, когда температура будет устойчиво отрицательной, начнется в Москве где-то в середине ноября. "Когда выпадет снег, который часто тоже ассоциируется с началом зимы, сказать сложно. По средним датам это будет где-то в конце ноября месяца", — рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20241020/zima-1978987709.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна позднякова, погода, зима (время года)