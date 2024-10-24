https://ria.ru/20241024/moneta-1979704900.html

Британец нашел в поле древнюю монету ценой в целое состояние

Британец нашел в поле древнюю монету ценой в целое состояние - РИА Новости, 24.10.2024

Британец нашел в поле древнюю монету ценой в целое состояние

За редкую монету, найденную рыбаком-пенсионером в поле британского графства Сомерсет, можно будет выручить 8000 фунтов стерлингов (около 991 479 рублей),... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:05

2024-10-24T04:05

2024-10-24T09:41

великобритания

клад

аукцион

в мире

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. За редкую монету, найденную рыбаком-пенсионером в поле британского графства Сомерсет, можно будет выручить 8000 фунтов стерлингов (около 991 479 рублей), сообщает Би-би-си. Рыбак-коммерсант на пенсии Майк Кларк из Уимборна, графство Дорсет, 52 года имеет хобби кладоискателя. Он сканирует землю металлодетектороми в надежде обнаружить клад. Так он нашел монету в Саут-Брюхеме, что в графстве Сомерсет. По его заверениям, он сразу узнал в монете динарий римского императора Караузий, выпущенный в 286 году нашей эры.Кларк поведал, что в начале поисков, утром "ничего не было найдено", но, обследовав другое поле, он сначала нашел современную монету в один фунт стерлингов, а затем "следующий сигнал показал, что на глубине шести дюймов таилась серебряная монета". "Я сразу узнал в ней динарий римского императора Караузия. Затем я связался с местным сотрудником по связям с общественностью, чтобы это можно было должным образом зафиксировать", — добавил он. Специалист по монетам и артефактам из Noonans Найджел Миллс сказал, что на монете изображен бюст узурпатора Караузия, командовавшего римским флотом Classis Britannica, базировавшимся в проливе Ла-Манш. "Император Максимиан приказал казнить Караузия после того, как его заподозрили в сокрытии сокровищ, захваченных у пиратов. Затем Караузий провозгласил себя императором Британии и северной Галлии, сделав Британию независимым государством. Своим лидерством Караузий намекает на возвращение к Золотому веку. Караузий был убит семь лет спустя своим министром финансов Аллектом", — уточнил эксперт.На монете изображен лев, держащий молнию, и буквы RLR, которые расшифровываются как "Rodeunt Saturnia Regna" из "Эклог" поэта Вергилия, что означает возвращение царства Сатурна. Монету уже собрались продать на аукционе Noonans Mayfair в Лондоне во вторник, 29 октября. Кларк сказал, что поделится выручкой от аукциона с землевладельцем.

https://ria.ru/20240706/artefakt-1957820781.html

https://ria.ru/20231227/vystavka-1918224956.html

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великобритания, клад, аукцион, в мире