https://ria.ru/20241024/moloko-1979909465.html

Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%

Производство молока выросло в Тверской области на 14,4% - РИА Новости, 24.10.2024

Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%

За девять месяцев 2024 года в хозяйствах Тверской области произведено 172,2 тысячи тонны молока, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:04

2024-10-24T20:04

2024-10-24T20:04

тверская область

игорь руденя

молоко

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979909076_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0953df61c6ab14a6d9022ff42e00e809.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года в хозяйствах Тверской области произведено 172,2 тысячи тонны молока, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Более 80% всего объема, а это более 138 тысячи тонн, приходится на сельхозорганизации. Увеличение производительности в молочном животноводстве – одна из ключевых задач, обозначенных главой региона в агропромышленном комплексе. "АПК Верхневолжья обеспечивает увеличение объемов производства. Сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства Тверской области вносят важный вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны", – цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю. С января по сентябрь текущего года средний надой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий повысился на 10,8% – до 4942 килограмм. В сельхозорганизациях этот показатель составил 5660 килограммов с приростом 12%. В целом за девять месяцев 2024 года хозяйства реализовали 163,6 тысячи тонн молока в зачетном весе с приростом 11,5% относительно прошлого года. В регионе также увеличивается дойное стадо. На 1 октября 2024 года общая численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Тверской области составила 82,4 тысячи голов (на уровне аналогичного периода прошлого года), из них 34,8 тысячи коров – здесь прирост составил 3,2%.

https://ria.ru/20241023/forum-1979628708.html

https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, молоко, тверская область