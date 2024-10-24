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Производство молока выросло в Тверской области на 14,4% - РИА Новости, 24.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:04 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/moloko-1979909465.html
Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%
Производство молока выросло в Тверской области на 14,4% - РИА Новости, 24.10.2024
Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%
За девять месяцев 2024 года в хозяйствах Тверской области произведено 172,2 тысячи тонны молока, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:04
2024-10-24T20:04
тверская область
игорь руденя
молоко
тверская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года в хозяйствах Тверской области произведено 172,2 тысячи тонны молока, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Более 80% всего объема, а это более 138 тысячи тонн, приходится на сельхозорганизации. Увеличение производительности в молочном животноводстве – одна из ключевых задач, обозначенных главой региона в агропромышленном комплексе. "АПК Верхневолжья обеспечивает увеличение объемов производства. Сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства Тверской области вносят важный вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны", – цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю. С января по сентябрь текущего года средний надой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий повысился на 10,8% – до 4942 килограмм. В сельхозорганизациях этот показатель составил 5660 килограммов с приростом 12%. В целом за девять месяцев 2024 года хозяйства реализовали 163,6 тысячи тонн молока в зачетном весе с приростом 11,5% относительно прошлого года. В регионе также увеличивается дойное стадо. На 1 октября 2024 года общая численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Тверской области составила 82,4 тысячи голов (на уровне аналогичного периода прошлого года), из них 34,8 тысячи коров – здесь прирост составил 3,2%.
https://ria.ru/20241023/forum-1979628708.html
https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html
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игорь руденя, молоко, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Молоко, Тверская область

Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПроизводство молока выросло в Тверской области на 14,4%
Производство молока выросло в Тверской области на 14,4% - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Производство молока выросло в Тверской области на 14,4%
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2024 года в хозяйствах Тверской области произведено 172,2 тысячи тонны молока, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более 80% всего объема, а это более 138 тысячи тонн, приходится на сельхозорганизации. Увеличение производительности в молочном животноводстве – одна из ключевых задач, обозначенных главой региона в агропромышленном комплексе.
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"АПК Верхневолжья обеспечивает увеличение объемов производства. Сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства Тверской области вносят важный вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны", – цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.
С января по сентябрь текущего года средний надой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий повысился на 10,8% – до 4942 килограмм. В сельхозорганизациях этот показатель составил 5660 килограммов с приростом 12%.
В целом за девять месяцев 2024 года хозяйства реализовали 163,6 тысячи тонн молока в зачетном весе с приростом 11,5% относительно прошлого года.
В регионе также увеличивается дойное стадо. На 1 октября 2024 года общая численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Тверской области составила 82,4 тысячи голов (на уровне аналогичного периода прошлого года), из них 34,8 тысячи коров – здесь прирост составил 3,2%.
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Тверская областьИгорь РуденяМолокоТверская область
 
 
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