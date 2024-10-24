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Задержан замминистра энергетики Мочальников - РИА Новости, 24.10.2024
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16:30 24.10.2024 (обновлено: 16:58 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/mochalnikov-1979843881.html
Задержан замминистра энергетики Мочальников
Задержан замминистра энергетики Мочальников - РИА Новости, 24.10.2024
Задержан замминистра энергетики Мочальников
Задержан замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:30
2024-10-24T16:58
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Задержан замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения", — сказал собеседник агентства.По его словам, материалы дела поступят в суд в пятницу, 25 октября.Мочальникова назначили замминистра энергетики в апреле 2022 года. До этого, с октября 2014-го, он занимал должность директора департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.
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россия, общество
Россия, Общество
Задержан замминистра энергетики Мочальников

Задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников

© РИА Новости / Правительство РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Правительство РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Задержан замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, материалы дела поступят в суд в пятницу, 25 октября.
Мочальникова назначили замминистра энергетики в апреле 2022 года. До этого, с октября 2014-го, он занимал должность директора департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.
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