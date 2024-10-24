https://ria.ru/20241024/mochalnikov-1979843881.html

Задержан замминистра энергетики Мочальников

Задержан замминистра энергетики Мочальников - РИА Новости, 24.10.2024

Задержан замминистра энергетики Мочальников

Задержан замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:30

2024-10-24T16:30

2024-10-24T16:58

россия

общество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Задержан замминистра энергетики Сергей Мочальников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения", — сказал собеседник агентства.По его словам, материалы дела поступят в суд в пятницу, 25 октября.Мочальникова назначили замминистра энергетики в апреле 2022 года. До этого, с октября 2014-го, он занимал должность директора департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.

https://ria.ru/20241024/zampred-1979818986.html

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