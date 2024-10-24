https://ria.ru/20241024/mks-1979694174.html

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2024

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:31

2024-10-24T00:31

2024-10-24T00:31

наука

земля

сша

флорида

александр гребенкин

джанетт эппс

наса

spacex

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю, трансляцию события вело НАСА на своём официальном сайте. Отстыковка произошла в 17.02 по времени восточного побережья США (00.05 мск). Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября. Возвращение экипажа миссии Crew-8, состоящего из космонавта "Роскосмоса" и астронавтов НАСА — Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта 2024 года. Миссия Crew Dragon осуществляется в рамках программы NASA Commercial Crew, которая предусматривает регулярные полёты для доставки международных экипажей на МКС и их возвращение на Землю.

https://ria.ru/20240930/mks-1975395166.html

https://ria.ru/20240928/crewkorabl--1975277807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, сша, флорида, александр гребенкин, джанетт эппс, наса, spacex, роскосмос