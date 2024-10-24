https://ria.ru/20241024/mks-1979694174.html
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2024
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:31
2024-10-24T00:31
2024-10-24T00:31
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю, трансляцию события вело НАСА на своём официальном сайте. Отстыковка произошла в 17.02 по времени восточного побережья США (00.05 мск). Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября. Возвращение экипажа миссии Crew-8, состоящего из космонавта "Роскосмоса" и астронавтов НАСА — Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта 2024 года. Миссия Crew Dragon осуществляется в рамках программы NASA Commercial Crew, которая предусматривает регулярные полёты для доставки международных экипажей на МКС и их возвращение на Землю.
https://ria.ru/20240930/mks-1975395166.html
https://ria.ru/20240928/crewkorabl--1975277807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, сша, флорида, александр гребенкин, джанетт эппс, наса, spacex, роскосмос
Наука, Земля, США, Флорида, Александр Гребенкин, Джанетт Эппс, НАСА, SpaceX, Роскосмос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется на Землю