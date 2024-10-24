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Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2024
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Наука
 
00:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/mks-1979694174.html
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 24.10.2024
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:31
2024-10-24T00:31
наука
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сша
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наса
spacex
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю, трансляцию события вело НАСА на своём официальном сайте. Отстыковка произошла в 17.02 по времени восточного побережья США (00.05 мск). Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября. Возвращение экипажа миссии Crew-8, состоящего из космонавта "Роскосмоса" и астронавтов НАСА — Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта 2024 года. Миссия Crew Dragon осуществляется в рамках программы NASA Commercial Crew, которая предусматривает регулярные полёты для доставки международных экипажей на МКС и их возвращение на Землю.
https://ria.ru/20240930/mks-1975395166.html
https://ria.ru/20240928/crewkorabl--1975277807.html
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земля, сша, флорида, александр гребенкин, джанетт эппс, наса, spacex, роскосмос
Наука, Земля, США, Флорида, Александр Гребенкин, Джанетт Эппс, НАСА, SpaceX, Роскосмос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется на Землю

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon
SpaceX Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© NASA / NASA Johnson
SpaceX Crew Dragon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю, трансляцию события вело НАСА на своём официальном сайте.
Отстыковка произошла в 17.02 по времени восточного побережья США (00.05 мск). Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября.
Корабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Корабль Crew Dragon произвел стыковку к МКС
30 сентября, 00:52
Возвращение экипажа миссии Crew-8, состоящего из космонавта "Роскосмоса" и астронавтов НАСА — Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта 2024 года.
Миссия Crew Dragon осуществляется в рамках программы NASA Commercial Crew, которая предусматривает регулярные полёты для доставки международных экипажей на МКС и их возвращение на Землю.
Старт корабля Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
28 сентября, 20:30
 
НаукаЗемляСШАФлоридаАлександр ГребенкинДжанетт ЭппсНАСАSpaceXРоскосмос
 
 
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