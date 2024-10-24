Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников
Мишустин: приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий, вынужденно приостановивших деятельность, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"Чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников таких организаций, по поручению президента мы дополнительно выделим еще более одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах, также сократить издержки предприятий, сохранить производства и своих сотрудников", — сказал он.
По словам главы правительства, юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех регионах, которым пришлось прекратить работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию. Для этого нужно обратиться с заявлением в службу занятости. Речь идет о простое с августа по декабрь 2024 года.
Мишустин напомнил, что правительство уже выделяло жителями Белгородской, Брянской и Курской областей средства для приобретения необходимых вещей, которых они лишились. Кроме того, для частных компаний запустили механизм создания режима свободной экономической зоны на отдельных территориях — они смогут пользоваться льготами налога на прибыль, на имущество и по страховым взносам.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысяч солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.