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Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников - РИА Новости, 24.10.2024
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15:03 24.10.2024 (обновлено: 15:38 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/mishustin-1979819975.html
Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников
Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников - РИА Новости, 24.10.2024
Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников
Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:03
2024-10-24T15:38
россия
курская область
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий, вынужденно приостановивших деятельность, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников таких организаций, по поручению президента мы дополнительно выделим еще более одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах, также сократить издержки предприятий, сохранить производства и своих сотрудников", — сказал он.По словам главы правительства, юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех регионах, которым пришлось прекратить работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию. Для этого нужно обратиться с заявлением в службу занятости. Речь идет о простое с августа по декабрь 2024 года. Мишустин напомнил, что правительство уже выделяло жителями Белгородской, Брянской и Курской областей средства для приобретения необходимых вещей, которых они лишились. Кроме того, для частных компаний запустили механизм создания режима свободной экономической зоны на отдельных территориях — они смогут пользоваться льготами налога на прибыль, на имущество и по страховым взносам.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысяч солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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россия, курская область, михаил мишустин, экономика
Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Экономика
Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников

Мишустин: приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий, вынужденно приостановивших деятельность, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"Чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников таких организаций, по поручению президента мы дополнительно выделим еще более одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах, также сократить издержки предприятий, сохранить производства и своих сотрудников", — сказал он.
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По словам главы правительства, юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех регионах, которым пришлось прекратить работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию. Для этого нужно обратиться с заявлением в службу занятости. Речь идет о простое с августа по декабрь 2024 года.
Мишустин напомнил, что правительство уже выделяло жителями Белгородской, Брянской и Курской областей средства для приобретения необходимых вещей, которых они лишились. Кроме того, для частных компаний запустили механизм создания режима свободной экономической зоны на отдельных территориях — они смогут пользоваться льготами налога на прибыль, на имущество и по страховым взносам.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысяч солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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