https://ria.ru/20241024/mishustin-1979819975.html

Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников

Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников - РИА Новости, 24.10.2024

Приграничным областям выделят миллиард рублей на оплату простоя работников

Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:03

2024-10-24T15:03

2024-10-24T15:38

россия

курская область

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более миллиарда рублей выделят Белгородской, Брянской и Курской областям, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятий, вынужденно приостановивших деятельность, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников таких организаций, по поручению президента мы дополнительно выделим еще более одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах, также сократить издержки предприятий, сохранить производства и своих сотрудников", — сказал он.По словам главы правительства, юридические лица и индивидуальные предприниматели в трех регионах, которым пришлось прекратить работу по не зависящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию. Для этого нужно обратиться с заявлением в службу занятости. Речь идет о простое с августа по декабрь 2024 года. Мишустин напомнил, что правительство уже выделяло жителями Белгородской, Брянской и Курской областей средства для приобретения необходимых вещей, которых они лишились. Кроме того, для частных компаний запустили механизм создания режима свободной экономической зоны на отдельных территориях — они смогут пользоваться льготами налога на прибыль, на имущество и по страховым взносам.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысяч солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241024/uscherb-1979764726.html

https://ria.ru/20241019/vyplaty-1978878121.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, михаил мишустин, экономика