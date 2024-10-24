https://ria.ru/20241024/mid-1979767559.html

МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию

МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию - РИА Новости, 24.10.2024

МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы отправке военных КНДР в Россию, заявил на брифинге в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:03

2024-10-24T12:03

2024-10-24T12:03

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы отправке военных КНДР в Россию, заявил на брифинге в четверг, что китайская сторона не располагает сведениями о соответствующей ситуации. "Китайская сторона не осведомлена о соответствующей ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о том, что Северная Корея якобы отправила войска в Россию. Линь Цзянь также подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису всегда была ясной, и Китай надеется, что все стороны будут способствовать смягчению ситуации и прикладывать усилия для политического урегулирования конфликта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.

https://ria.ru/20241024/rossija-1979747710.html

https://ria.ru/20241024/mid-1979745973.html

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