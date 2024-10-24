МИД Китая ответил на вопрос о якобы отправке военных КНДР в Россию
МИД Китая заявил, что не осведомлен о якобы отправке военных КНДР в Россию
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы отправке военных КНДР в Россию, заявил на брифинге в четверг, что китайская сторона не располагает сведениями о соответствующей ситуации.
"Китайская сторона не осведомлена о соответствующей ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщения о том, что Северная Корея якобы отправила войска в Россию.
Линь Цзянь также подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому кризису всегда была ясной, и Китай надеется, что все стороны будут способствовать смягчению ситуации и прикладывать усилия для политического урегулирования конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.