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В МИД опровергли сообщения о секретных приложениях к договору с КНДР
В МИД опровергли сообщения о секретных приложениях к договору с КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
В МИД опровергли сообщения о секретных приложениях к договору с КНДР
Никаких секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:56
2024-10-24T10:56
2024-10-24T10:56
россия
андрей руденко
политика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никаких секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Договор открытый, он будет опубликован. Никаких приложений в нем нет. Там все написано четко и ясно. Время тайных договоров ушло", - сказал Руденко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о том, что в подписанном договоре есть секретные пункты.Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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россия, андрей руденко, политика
Россия, Андрей Руденко, Политика
В МИД опровергли сообщения о секретных приложениях к договору с КНДР
Замглавы МИД Руденко: секретных приложений к договору о партнерстве с КНДР нет