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Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.10.2024
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10:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/mid-1979743930.html
Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД
Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.10.2024
Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:47
2024-10-24T10:47
россия
корейский полуостров
азия
андрей руденко
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных сил, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы рассматриваем договор как исключено миролюбивый и оборонительный. В целом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в северо-восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижения риска рецидивов войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств", - сказал Руденко, выступая в Госдуме. По его словам, договор закладывает "основу для построения новой, евразийской системы безопасности".
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россия, корейский полуостров, азия, андрей руденко, госдума рф, политика
Россия, Корейский полуостров, Азия, Андрей Руденко, Госдума РФ, Политика
Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД

МИД: договор с КНДР снизит риск ядерной войны на Корейском полуострове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных сил, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы рассматриваем договор как исключено миролюбивый и оборонительный. В целом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в северо-восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижения риска рецидивов войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств", - сказал Руденко, выступая в Госдуме.
По его словам, договор закладывает "основу для построения новой, евразийской системы безопасности".
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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РоссияКорейский полуостровАзияАндрей РуденкоГосдума РФПолитика
 
 
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