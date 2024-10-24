https://ria.ru/20241024/mid-1979743930.html

Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД

Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.10.2024

Договор с КНДР призван снизить риск ядерной войны в регионе, заявили в МИД

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:47

2024-10-24T10:47

2024-10-24T10:47

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корейский полуостров

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политика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван снизить риски начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных сил, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы рассматриваем договор как исключено миролюбивый и оборонительный. В целом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в северо-восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижения риска рецидивов войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств", - сказал Руденко, выступая в Госдуме. По его словам, договор закладывает "основу для построения новой, евразийской системы безопасности".

https://ria.ru/20241024/volodin-1979740089.html

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корейский полуостров

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россия, корейский полуостров, азия, андрей руденко, госдума рф, политика