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В МИД прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с КНДР
В МИД прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
В МИД прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи, носит оборонительный характер,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:15
2024-10-24T10:15
2024-10-24T10:29
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи, носит оборонительный характер, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Заключение договора является отражением переосмысления Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению собственной безопасности на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерении", - сказал Руденко, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в Госдуме.По его словам, обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США"."Этот документ выводит отношения РФ и КНДР на уровень союзничества", - пояснил Руденко.По его словам, документ предусматривает оказание взаимной военной помощи "в соответствии со статьей 51 Устава ООН в случае, если одна из сторон подвергнется нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись таким образом в состоянии войны"."Содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - добавил замминистра.
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россия, андрей руденко, госдума рф, оон, москва, пхеньян, политика
Россия, Андрей Руденко, Госдума РФ, ООН, Москва, Пхеньян, Политика
В МИД прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с КНДР
МИД РФ: договор с КНДР стал результатом переосмысления подходов к безопасности
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает оказание взаимной военной помощи, носит оборонительный характер, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Заключение договора является отражением переосмысления Москвой
и Пхеньяном
подходов к обеспечению собственной безопасности на фоне тревожных военно-политических тенденций в региональном и глобальном измерении", - сказал Руденко, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в Госдуме
.
По его словам, обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США".
"Этот документ выводит отношения РФ и КНДР на уровень союзничества", - пояснил Руденко.
По его словам, документ предусматривает оказание взаимной военной помощи "в соответствии со статьей 51 Устава ООН
в случае, если одна из сторон подвергнется нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись таким образом в состоянии войны".
"Содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - добавил замминистра.