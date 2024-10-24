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В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом
В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом - РИА Новости, 24.10.2024
В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом
Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:58
2024-10-24T15:58
2024-10-24T16:03
происшествия
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московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает столичная прокуратура. "Агрессивно настроенный мужчина вышел из вагона электропоезда на станции метро "Люблино" и, достав игрушечный пистолет, направил на машиниста, находившегося в кабине, и высказал в его адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении. Злоумышленник пояснил, что был недоволен, как машинист управлял составом, поясняется в релизе. Привлечение 43-летнего мужчины к уголовной ответственности за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
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Инцидент в метро: мужчина пригрозил машинисту поезда игрушечным пистолетом
Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом. Как сообщили в столичной прокуратуре, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2024-10-24T15:58
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происшествия, россия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Россия, Московский метрополитен, Москва
В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом
В метро Москвы пассажир угрожал машинисту игрушкой за якобы плохое управление