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В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом

В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом - РИА Новости, 24.10.2024

В московском метро пассажир угрожал машинисту игрушечным пистолетом

Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:58

2024-10-24T15:58

2024-10-24T16:03

происшествия

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московский метрополитен

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает столичная прокуратура. "Агрессивно настроенный мужчина вышел из вагона электропоезда на станции метро "Люблино" и, достав игрушечный пистолет, направил на машиниста, находившегося в кабине, и высказал в его адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении. Злоумышленник пояснил, что был недоволен, как машинист управлял составом, поясняется в релизе. Привлечение 43-летнего мужчины к уголовной ответственности за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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Инцидент в метро: мужчина пригрозил машинисту поезда игрушечным пистолетом Пассажир угрожал машинисту в московском метро игрушечным пистолетом, потому что ему не понравилось, как тот управлял составом. Как сообщили в столичной прокуратуре, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 2024-10-24T15:58 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московский метрополитен, москва