https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше

"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше - РИА Новости, 24.10.2024

"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани, заявил, что поляки нарываются на неприятности. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:55

россия

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дмитрий медведев

сергей андреев

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани, заявил, что поляки нарываются на неприятности.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил РИА Новости, что российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии генерального консульства в польской Познани."Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал Медведев в социальной сети X.К посту Медведев прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.Убийство германского посла в Советской России фон Мирбаха произошло 6 июля 1918 года в Москве. Граф фон Мирбах был застрелен в красной гостиной особняка Берга, где тогда располагалось немецкое посольство, двумя левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099032.html

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россия, польша, в мире, познань, дмитрий медведев, сергей андреев