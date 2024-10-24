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"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше - РИА Новости, 24.10.2024
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14:00 24.10.2024 (обновлено: 14:55 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html
"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше
"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше - РИА Новости, 24.10.2024
"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани, заявил, что поляки нарываются на неприятности. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:00
2024-10-24T14:55
россия
польша
в мире
познань
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани, заявил, что поляки нарываются на неприятности.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил РИА Новости, что российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии генерального консульства в польской Познани."Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал Медведев в социальной сети X.К посту Медведев прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.Убийство германского посла в Советской России фон Мирбаха произошло 6 июля 1918 года в Москве. Граф фон Мирбах был застрелен в красной гостиной особняка Берга, где тогда располагалось немецкое посольство, двумя левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым.
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россия, польша, в мире, познань, дмитрий медведев, сергей андреев
Россия, Польша, В мире, Познань, Дмитрий Медведев, Сергей Андреев
"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше

Медведев о закрытии посольства в Познани: поляки нарываются на неприятности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани, заявил, что поляки нарываются на неприятности.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил РИА Новости, что российская сторона до сих пор не получила официальную ноту о закрытии генерального консульства в польской Познани.
"Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах - тому примеры. Bóbr kurwa!", - написал Медведев в социальной сети X.
К посту Медведев прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
Убийство германского посла в Советской России фон Мирбаха произошло 6 июля 1918 года в Москве. Граф фон Мирбах был застрелен в красной гостиной особняка Берга, где тогда располагалось немецкое посольство, двумя левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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РоссияПольшаВ миреПознаньДмитрий МедведевСергей Андреев
 
 
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