https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 24.10.2024
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:51
2024-10-24T07:51
2024-10-24T09:04
московский зоопарк
дикие животные
малайзия
москва
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979718189_113:0:1535:800_1920x0_80_0_0_cab398a756b068209220f43cf35bfb33.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы", — говорится в сообщении. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка. У медвежонка хороший аппетит: он питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. "Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина. Москвичи смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.
https://ria.ru/20241017/medved-1978566380.html
https://ria.ru/20241017/zhivotnye-1978501870.html
малайзия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979718189_264:0:1332:800_1920x0_80_0_0_d5150d9edc71c27420b625c757212e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, дикие животные, малайзия, москва
Московский зоопарк, Дикие животные, Малайзия, Москва, Хорошие новости
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
В Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы", — говорится в сообщении.
Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка. У медвежонка хороший аппетит: он питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.
"Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина.
Москвичи смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.