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Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 24.10.2024
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Хорошие новости
 
07:51 24.10.2024 (обновлено: 09:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 24.10.2024
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:51
2024-10-24T09:04
московский зоопарк
дикие животные
малайзия
москва
хорошие новости
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы", — говорится в сообщении. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка. У медвежонка хороший аппетит: он питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. "Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина. Москвичи смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.
https://ria.ru/20241017/medved-1978566380.html
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московский зоопарк, дикие животные, малайзия, москва
Московский зоопарк, Дикие животные, Малайзия, Москва, Хорошие новости
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли детеныша малайского медведя

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы", — говорится в сообщении.
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Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка. У медвежонка хороший аппетит: он питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы.
"Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина.
Москвичи смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.
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