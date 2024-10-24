https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html

Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк

Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 24.10.2024

Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк

Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:51

2024-10-24T07:51

2024-10-24T09:04

московский зоопарк

дикие животные

малайзия

москва

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы", — говорится в сообщении. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка. У медвежонка хороший аппетит: он питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. "Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас детеныш находится под наблюдением специалистов нашего зоопарка, имеющих большой опыт в сохранении редких и исчезающих видов животных", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина. Москвичи смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.

https://ria.ru/20241017/medved-1978566380.html

https://ria.ru/20241017/zhivotnye-1978501870.html

малайзия

москва

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московский зоопарк, дикие животные, малайзия, москва