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Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов
Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов - РИА Новости, 24.10.2024
Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов
Мавританская сторона была бы рада видеть у себя больше инвесторов из России, в том числе в сферах энергетики, рыболовства и других, заявил президент Мавритании... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:19
2024-10-24T21:19
2024-10-24T21:19
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мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
экономика
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Мавританская сторона была бы рада видеть у себя больше инвесторов из России, в том числе в сферах энергетики, рыболовства и других, заявил президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. "Мы будем счастливы и рады, если увидим большее количество российских инвесторов в Мавритании. В частности в сфере рыболовства, в сфере сельского хозяйства, в сфере энергетики, в сфере природных ресурсов", - сказал президент Мавритании на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
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мавритания, россия, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, экономика
Мавритания, Россия, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Экономика
Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов
Президент аль-Газуани: Мавритания рада видеть у себя больше инвесторов из России