https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979921047.html

Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов

Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов - РИА Новости, 24.10.2024

Мавритания готова к приходу большего числа российских инвесторов

Мавританская сторона была бы рада видеть у себя больше инвесторов из России, в том числе в сферах энергетики, рыболовства и других, заявил президент Мавритании... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:19

2024-10-24T21:19

2024-10-24T21:19

мавритания

россия

мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149981/79/1499817903_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4a4fb497a71c9029dc99ad0356893202.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Мавританская сторона была бы рада видеть у себя больше инвесторов из России, в том числе в сферах энергетики, рыболовства и других, заявил президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. "Мы будем счастливы и рады, если увидим большее количество российских инвесторов в Мавритании. В частности в сфере рыболовства, в сфере сельского хозяйства, в сфере энергетики, в сфере природных ресурсов", - сказал президент Мавритании на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979546357.html

мавритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мавритания, россия, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, экономика