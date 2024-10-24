https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979920332.html

Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией

Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:12

2024-10-24T21:12

2024-10-24T21:35

мавритания

россия

мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для укрепления и развития отношений с РФ."Мы в Мавритании считаем, что наши отношения с Россией - исторические отношения, стратегические отношения для нас. И мы не пожалеем никаких усилий для их укрепления и развития", - сказал президент страны на встрече с российским коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.По его словам, мавританская сторона высоко ценит доверие, взаимоуважение и учет взаимных интересов, которыми характеризуется двустороннее сотрудничество.

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мавритания, россия, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире