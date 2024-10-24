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Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
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21:12 24.10.2024 (обновлено: 21:35 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979920332.html
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:12
2024-10-24T21:35
мавритания
россия
мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для укрепления и развития отношений с РФ."Мы в Мавритании считаем, что наши отношения с Россией - исторические отношения, стратегические отношения для нас. И мы не пожалеем никаких усилий для их укрепления и развития", - сказал президент страны на встрече с российским коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.По его словам, мавританская сторона высоко ценит доверие, взаимоуважение и учет взаимных интересов, которыми характеризуется двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20241024/putin-1979917884.html
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мавритания, россия, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Мавритания, Россия, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией

Президент Мавритании: в стране не пожалеют усилий для укрепления связей с РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для укрепления и развития отношений с РФ.
"Мы в Мавритании считаем, что наши отношения с Россией - исторические отношения, стратегические отношения для нас. И мы не пожалеем никаких усилий для их укрепления и развития", - сказал президент страны на встрече с российским коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.
По его словам, мавританская сторона высоко ценит доверие, взаимоуважение и учет взаимных интересов, которыми характеризуется двустороннее сотрудничество.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 20:54
 
МавританияРоссияМухаммед ульд аш-Шейх аль-ГазуаниВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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