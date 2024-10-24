https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979920332.html
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:12
2024-10-24T21:12
2024-10-24T21:35
мавритания
россия
мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850572307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57d11a19fe13f491030d46e5ccf569d6.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в стране не пожалеют никаких усилий для укрепления и развития отношений с РФ."Мы в Мавритании считаем, что наши отношения с Россией - исторические отношения, стратегические отношения для нас. И мы не пожалеем никаких усилий для их укрепления и развития", - сказал президент страны на встрече с российским коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.По его словам, мавританская сторона высоко ценит доверие, взаимоуважение и учет взаимных интересов, которыми характеризуется двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20241024/putin-1979917884.html
мавритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850572307_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_86a19e1c70c9143ac2c1323b264342c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мавритания, россия, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Мавритания, Россия, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Президент Мавритании выразил готовность укреплять связи с Россией
Президент Мавритании: в стране не пожалеют усилий для укрепления связей с РФ