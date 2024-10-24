https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979850507.html
Запад развернул против БРИКС оголтелую кампанию, заявил Лукашенко
Запад развернул против БРИКС оголтелую кампанию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Запад развернул против БРИКС оголтелую кампанию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям" на полях саммита в Казани, что против БРИКС Западом развернута "оголтелая кампания" по... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:50
2024-10-24T16:50
2024-10-24T16:57
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям" на полях саммита в Казани, что против БРИКС Западом развернута "оголтелая кампания" по понижению статуса организации, его слова передает агентство Белта."Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. Это в том числе говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад … развернули борьбу за понижение статуса БРИКС. Примеры мы знаем. Идет давление. Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Они могут говорить, что это не так. Но мы знаем", - сказал Лукашенко.Он пояснил, что это страны, с которыми Россия и Белоруссия в хороших отношениях. "То есть идет давление: "Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать, вы инвестиции, кредиты не получите, мы создадим вам сложности и трудности", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Запад, Белоруссия, Россия, Казань, Александр Лукашенко
Запад развернул против БРИКС оголтелую кампанию, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад развернул против БРИКС кампанию по понижению статуса группы