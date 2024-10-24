https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979829913.html

Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов

Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти решение по теме взаимных расчетов с Вьетнамом на фоне западных санкций в отношении... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:35

2024-10-24T15:35

2024-10-24T15:35

вьетнам

белоруссия

минск

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти решение по теме взаимных расчетов с Вьетнамом на фоне западных санкций в отношении Минска. "Мы, конечно бы, не хотели, чтобы Вьетнам из-за нас попал под какие-то санкции. Хотя понимаем, что Вьетнам не так просто сейчас наказать. Это очень мощная крупная развитая страна", - заявил она на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Казани на полях саммита БРИКС. Слова белорусского президента приводит агентство Белта. Лукашенко уверен, что нерешаемых вопросов нет, если есть желание их решить. "Поэтому мы очень просили бы вас, чтобы во время посещения Вьетнама руководителями Национального банка Беларуси были найдены приемлемые решения для взаиморасчетов", - предложил он. В целом президент Белоруссии отметил, что Минск очень активно сотрудничает с Вьетнамом на международных площадках. "У нас практически нет никаких проблем. Мы взаимно поддерживаем друг друга. Где-то - мы Вьетнам, где-то - Вьетнам нас. Мы в этом плане будем работать и дальше. Что касается основы наших отношений, торгово-экономического сотрудничества, в 2023 году мы достигли очень высокого уровня сотрудничества и товарооборот наш составил более 250 миллионов долларов", - сказал глава государства. Лукашенко также предложил Вьетнаму реализовать совместно проекты по производству техники. "Можем начать со сборки. Почему бы в этом плане не сотрудничать? Это выгодно вам, это выгодно нам и это выгодно странам, в которые мы потом будем продавать эту технику. И у Вьетнама же потребность большая, особенно в сельскохозяйственной грузовой технике", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979670330.html

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вьетнам, белоруссия, минск, александр лукашенко, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году