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Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов - РИА Новости, 24.10.2024
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15:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979829913.html
Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов
Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти решение по теме взаимных расчетов с Вьетнамом на фоне западных санкций в отношении... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:35
2024-10-24T15:35
вьетнам
белоруссия
минск
александр лукашенко
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти решение по теме взаимных расчетов с Вьетнамом на фоне западных санкций в отношении Минска. "Мы, конечно бы, не хотели, чтобы Вьетнам из-за нас попал под какие-то санкции. Хотя понимаем, что Вьетнам не так просто сейчас наказать. Это очень мощная крупная развитая страна", - заявил она на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Казани на полях саммита БРИКС. Слова белорусского президента приводит агентство Белта. Лукашенко уверен, что нерешаемых вопросов нет, если есть желание их решить. "Поэтому мы очень просили бы вас, чтобы во время посещения Вьетнама руководителями Национального банка Беларуси были найдены приемлемые решения для взаиморасчетов", - предложил он. В целом президент Белоруссии отметил, что Минск очень активно сотрудничает с Вьетнамом на международных площадках. "У нас практически нет никаких проблем. Мы взаимно поддерживаем друг друга. Где-то - мы Вьетнам, где-то - Вьетнам нас. Мы в этом плане будем работать и дальше. Что касается основы наших отношений, торгово-экономического сотрудничества, в 2023 году мы достигли очень высокого уровня сотрудничества и товарооборот наш составил более 250 миллионов долларов", - сказал глава государства. Лукашенко также предложил Вьетнаму реализовать совместно проекты по производству техники. "Можем начать со сборки. Почему бы в этом плане не сотрудничать? Это выгодно вам, это выгодно нам и это выгодно странам, в которые мы потом будем продавать эту технику. И у Вьетнама же потребность большая, особенно в сельскохозяйственной грузовой технике", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html
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вьетнам, белоруссия, минск, александр лукашенко, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Вьетнам, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов

Лукашенко призвал Вьетнам решить вопрос взаиморасчетов на фоне западных санкций

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти решение по теме взаимных расчетов с Вьетнамом на фоне западных санкций в отношении Минска.
"Мы, конечно бы, не хотели, чтобы Вьетнам из-за нас попал под какие-то санкции. Хотя понимаем, что Вьетнам не так просто сейчас наказать. Это очень мощная крупная развитая страна", - заявил она на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Казани на полях саммита БРИКС. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Вчера, 05:03
Лукашенко уверен, что нерешаемых вопросов нет, если есть желание их решить. "Поэтому мы очень просили бы вас, чтобы во время посещения Вьетнама руководителями Национального банка Беларуси были найдены приемлемые решения для взаиморасчетов", - предложил он.
В целом президент Белоруссии отметил, что Минск очень активно сотрудничает с Вьетнамом на международных площадках. "У нас практически нет никаких проблем. Мы взаимно поддерживаем друг друга. Где-то - мы Вьетнам, где-то - Вьетнам нас. Мы в этом плане будем работать и дальше. Что касается основы наших отношений, торгово-экономического сотрудничества, в 2023 году мы достигли очень высокого уровня сотрудничества и товарооборот наш составил более 250 миллионов долларов", - сказал глава государства.
Лукашенко также предложил Вьетнаму реализовать совместно проекты по производству техники. "Можем начать со сборки. Почему бы в этом плане не сотрудничать? Это выгодно вам, это выгодно нам и это выгодно странам, в которые мы потом будем продавать эту технику. И у Вьетнама же потребность большая, особенно в сельскохозяйственной грузовой технике", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лукашенко раскрыл, почему Запад не отказывает Украине в поставках оружия
23 октября, 20:04
 
ВьетнамБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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