https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html

Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:03

2024-10-24T05:03

2024-10-24T09:43

александр лукашенко

владимир зеленский

в мире

украина

россия

киев

грязная бомба

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала "Россия 1" обратить внимание на ответный удар, который сделает так, что Украина перестанет существовать."Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", — сказал он.В этом же разговоре президент Белоруссии добавил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия. По его словам, Европа не позволит Зеленскому пойти на это.

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978669009.html

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александр лукашенко, владимир зеленский, в мире, украина, россия, киев, грязная бомба