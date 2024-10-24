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Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2024
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05:03 24.10.2024 (обновлено: 09:43 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:03
2024-10-24T09:43
александр лукашенко
владимир зеленский
в мире
украина
россия
киев
грязная бомба
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала "Россия 1" обратить внимание на ответный удар, который сделает так, что Украина перестанет существовать."Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", — сказал он.В этом же разговоре президент Белоруссии добавил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия. По его словам, Европа не позволит Зеленскому пойти на это.
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александр лукашенко, владимир зеленский, в мире, украина, россия, киев, грязная бомба
Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Россия, Киев, Грязная бомба
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"

Лукашенко: в случае применения ВСУ грязной бомбы исчезнет Украина, а не Россия

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала "Россия 1" обратить внимание на ответный удар, который сделает так, что Украина перестанет существовать.
"Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", — сказал он.
В этом же разговоре президент Белоруссии добавил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия. По его словам, Европа не позволит Зеленскому пойти на это.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев
18 октября, 10:37
 
Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРоссияКиевГрязная бомба
 
 
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