https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979708354.html
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:03
2024-10-24T05:03
2024-10-24T09:43
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала "Россия 1" обратить внимание на ответный удар, который сделает так, что Украина перестанет существовать."Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", — сказал он.В этом же разговоре президент Белоруссии добавил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия. По его словам, Европа не позволит Зеленскому пойти на это.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, владимир зеленский, в мире, украина, россия, киев, грязная бомба
Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Россия, Киев, Грязная бомба
Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом "грязной бомбы"
Лукашенко: в случае применения ВСУ грязной бомбы исчезнет Украина, а не Россия
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы" против России. Он призвал в эфире телеканала "Россия 1" обратить внимание на ответный удар, который сделает так, что Украина перестанет существовать.
"Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", — сказал он.
В этом же разговоре президент Белоруссии добавил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия. По его словам, Европа не позволит Зеленскому пойти на это.