https://ria.ru/20241024/livan-1979738604.html

Израиль заявил об ударах по Бейруту

Израиль заявил об ударах по Бейруту - РИА Новости, 24.10.2024

Израиль заявил об ударах по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:20

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2024-10-24T10:21

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Ночью ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам хранения и производства оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболла", в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Накануне вечером очевидец рассказал РИА Новости, что израильские самолеты нанесли серию мощных ударов между кварталами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, уничтожены несколько зданий. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024