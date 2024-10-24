Израиль заявил об ударах по Бейруту
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" у гражданских зданий в Бейруте
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам хранения и производства оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболла", в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Накануне вечером очевидец рассказал РИА Новости, что израильские самолеты нанесли серию мощных ударов между кварталами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, уничтожены несколько зданий.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00