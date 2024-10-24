Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об ударах по Бейруту - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 24.10.2024 (обновлено: 10:21 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/livan-1979738604.html
Израиль заявил об ударах по Бейруту
Израиль заявил об ударах по Бейруту - РИА Новости, 24.10.2024
Израиль заявил об ударах по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:20
2024-10-24T10:21
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Ночью ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам хранения и производства оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболла", в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Накануне вечером очевидец рассказал РИА Новости, что израильские самолеты нанесли серию мощных ударов между кварталами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, уничтожены несколько зданий. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об ударах по Бейруту

ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" у гражданских зданий в Бейруте

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла", которые были расположены вблизи гражданских зданий в столице Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам хранения и производства оружия, принадлежащим террористической организации "Хезболла", в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Накануне вечером очевидец рассказал РИА Новости, что израильские самолеты нанесли серию мощных ударов между кварталами Лейляки и Хадат в южном пригороде Бейрута, уничтожены несколько зданий.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
 
В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала