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Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов - РИА Новости, 24.10.2024
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12:08 24.10.2024 (обновлено: 13:12 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/linux-1979769160.html
Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов
Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов - РИА Новости, 24.10.2024
Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов
Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:08
2024-10-24T13:12
технологии
россия
сша
"аврора"
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией. "Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация", — говорится в сообщении Кроа-Хартмана на сайте ядра. От работы отстранили:Все они связаны с российскими компаниями и используют российские почтовые сервисы. Специалисты занимались оценкой изменения подсистем ядра Linux, указывается на сайте. Там также говорится, что все эти люди — сотрудники российских компаний, в частности SberDevices, занимающейся мобильной ОС "Аврора", компании по разработке программного обеспечения NetUp и Metrotek, производящей измерительное и телекоммуникационное оборудование. Создатель ядра Линус Торвальдс назвал отстранение российских сотрудников "совершенно ясным" и напомнил про соблюдение американских санкций. С 12 сентября вступил в силу запрет властей США на предоставление любым лицам на территории России услуг в сфере программного обеспечения и IT.
https://ria.ru/20220404/spetsialisty-1781785078.html
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технологии, россия, сша, "аврора"
Технологии, Россия, США, "Аврора"
Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов

Разработчик ядра Linux отстранил от работы 11 связанных с РФ специалистов

© AP Photo / Paul SakumaСоздатель операционной системы Linux Линус Торвальдс
Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Paul Sakuma
Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией.
"Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация", — говорится в сообщении Кроа-Хартмана на сайте ядра.
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Нужно возвращать российских специалистов из-за рубежа, заявил эксперт
4 апреля 2022, 21:34
От работы отстранили:
  1. 1.
    Никиту Травкина,
  2. 2.
    Ивана Кокшайского,
  3. 3.
    Александра Шияна,
  4. 4.
    Сергея Семина,
  5. 5.
    Дмитрия Козлова,
  6. 6.
    Сергея Штылева,
  7. 7.
    Абулая Оспана,
  8. 8.
    Дмитрия Рокосова,
  9. 9.
    Владимира Георгиева,
  10. 10.
    Евгения Душистова,
  11. 11.
    Сергея Козлова.
Все они связаны с российскими компаниями и используют российские почтовые сервисы. Специалисты занимались оценкой изменения подсистем ядра Linux, указывается на сайте.
Там также говорится, что все эти люди — сотрудники российских компаний, в частности SberDevices, занимающейся мобильной ОС "Аврора", компании по разработке программного обеспечения NetUp и Metrotek, производящей измерительное и телекоммуникационное оборудование.
Создатель ядра Линус Торвальдс назвал отстранение российских сотрудников "совершенно ясным" и напомнил про соблюдение американских санкций.
С 12 сентября вступил в силу запрет властей США на предоставление любым лицам на территории России услуг в сфере программного обеспечения и IT.
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ТехнологииРоссияСША"Аврора"
 
 
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