https://ria.ru/20241024/linux-1979769160.html

Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов

Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов - РИА Новости, 24.10.2024

Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов

Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:08

2024-10-24T12:08

2024-10-24T13:12

технологии

россия

сша

"аврора"

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией. "Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация", — говорится в сообщении Кроа-Хартмана на сайте ядра. От работы отстранили:Все они связаны с российскими компаниями и используют российские почтовые сервисы. Специалисты занимались оценкой изменения подсистем ядра Linux, указывается на сайте. Там также говорится, что все эти люди — сотрудники российских компаний, в частности SberDevices, занимающейся мобильной ОС "Аврора", компании по разработке программного обеспечения NetUp и Metrotek, производящей измерительное и телекоммуникационное оборудование. Создатель ядра Линус Торвальдс назвал отстранение российских сотрудников "совершенно ясным" и напомнил про соблюдение американских санкций. С 12 сентября вступил в силу запрет властей США на предоставление любым лицам на территории России услуг в сфере программного обеспечения и IT.

https://ria.ru/20220404/spetsialisty-1781785078.html

https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

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технологии, россия, сша, "аврора"