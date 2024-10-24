Разработчики Linux отстранили от работы связанных с Россией специалистов
Разработчик ядра Linux отстранил от работы 11 связанных с РФ специалистов
© AP Photo / Paul SakumaСоздатель операционной системы Linux Линус Торвальдс
© AP Photo / Paul Sakuma
Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман удалил из списка сотрудников 11 специалистов, связанных с Россией.
"Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация", — говорится в сообщении Кроа-Хартмана на сайте ядра.
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От работы отстранили:
- 1.Никиту Травкина,
- 2.Ивана Кокшайского,
- 3.Александра Шияна,
- 4.Сергея Семина,
- 5.Дмитрия Козлова,
- 6.Сергея Штылева,
- 7.Абулая Оспана,
- 8.Дмитрия Рокосова,
- 9.Владимира Георгиева,
- 10.Евгения Душистова,
- 11.Сергея Козлова.
Все они связаны с российскими компаниями и используют российские почтовые сервисы. Специалисты занимались оценкой изменения подсистем ядра Linux, указывается на сайте.
Там также говорится, что все эти люди — сотрудники российских компаний, в частности SberDevices, занимающейся мобильной ОС "Аврора", компании по разработке программного обеспечения NetUp и Metrotek, производящей измерительное и телекоммуникационное оборудование.
Создатель ядра Линус Торвальдс назвал отстранение российских сотрудников "совершенно ясным" и напомнил про соблюдение американских санкций.
С 12 сентября вступил в силу запрет властей США на предоставление любым лицам на территории России услуг в сфере программного обеспечения и IT.
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