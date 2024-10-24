https://ria.ru/20241024/lektsii-1979633277.html

Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске

Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске - РИА Новости, 24.10.2024

Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске

Более 15 научно-популярных лекций от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии пройдут в рамках выставки "Сны Сибири", которая состоится с РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:00

2024-10-24T09:00

2024-10-24T09:00

культура

москва

владивосток

красноярск

наука

история

археология

золотодобывающая компания "полюс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979632144_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_09b0addfa470339888f96e6eae83b550.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Более 15 научно-популярных лекций от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии пройдут в рамках выставки "Сны Сибири", которая состоится с 27 октября по 12 января в Красноярске, сообщает пресс-служба компании "Полюс", выступающей партнером мероприятия.Выставка "Сны Сибири" - проект, посвященный археологии и современному искусству. Выставка объединит два главных музея города – Музейный центр "Площадь Мира" и Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. В экспозициях будет представлено более 90 ярких археологических артефактов, отобранных из музеев по всей стране – от Москвы до Владивостока, и более 200 произведений современного искусства, объединенных кураторами Кириллом Светляковым и Сергеем Ковалевским, говорится в сообщении.Кроме того, музеи подготовили целую серию лекций и образовательных мастер-классов для детей и взрослых об искусстве древнего мира, на которых расскажут о наскальных рисунках, фантастических образах духов, первых орудиях и украшениях из камня. Также в рамках проекта пройдет инклюзивная программа: Художественная лаборатория для подростков с РАС (расстройство аутистического спектра), экскурсии с тифлокомментариями и тактильными макетами и экскурсии на русском жестовом языке."Выставка абсолютно самодостаточна, но если вам интересна тема архаики, то образовательная программа точно для вас. Первая лекция будет 27 октября. На ней российский антрополог и археолог, кандидат биологических наук Денис Пежемский расскажет о древних народах Средней Сибири, их образах и судьбах. Поэтому можно успеть сначала побывать на двух выставочных площадках, а далее посетить понравившиеся лекции и мастер-классы", - рассказали в компании.Там добавили, что Красноярский край – один из ключевых золотодобывающих регионов России и главный для "Полюса". Образовательный трек проекта "Сны Сибири" открывает другие сокровища региона – его уникальную историю и культуру."Культурные и просветительские проекты – одно из основных направлений социальных инвестиций "Полюса". Мы впервые помогаем показать в Красноярске федеральный выставочный проект такого уровня: более 90 единиц археологических артефактов, многие из которых впервые покинули фонды музеев, и 200 работ современного искусства, вдохновленных ими. Уверена, жители и гости города смогут открыть для себя новые стороны этого уникального региона. А еще это замечательная форма интеллектуального досуга для всей семьи", - отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс".

https://ria.ru/20240826/nauka-1968044168.html

https://ria.ru/20240830/nauka-1969182156.html

москва

владивосток

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владивосток, красноярск, наука, история, археология, золотодобывающая компания "полюс"