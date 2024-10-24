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Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске - РИА Новости, 24.10.2024
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Культура
 
09:00 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/lektsii-1979633277.html
Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске
Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске - РИА Новости, 24.10.2024
Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске
Более 15 научно-популярных лекций от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии пройдут в рамках выставки "Сны Сибири", которая состоится с РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:00
2024-10-24T09:00
культура
москва
владивосток
красноярск
наука
история
археология
золотодобывающая компания "полюс"
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Более 15 научно-популярных лекций от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии пройдут в рамках выставки "Сны Сибири", которая состоится с 27 октября по 12 января в Красноярске, сообщает пресс-служба компании "Полюс", выступающей партнером мероприятия.Выставка "Сны Сибири" - проект, посвященный археологии и современному искусству. Выставка объединит два главных музея города – Музейный центр "Площадь Мира" и Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. В экспозициях будет представлено более 90 ярких археологических артефактов, отобранных из музеев по всей стране – от Москвы до Владивостока, и более 200 произведений современного искусства, объединенных кураторами Кириллом Светляковым и Сергеем Ковалевским, говорится в сообщении.Кроме того, музеи подготовили целую серию лекций и образовательных мастер-классов для детей и взрослых об искусстве древнего мира, на которых расскажут о наскальных рисунках, фантастических образах духов, первых орудиях и украшениях из камня. Также в рамках проекта пройдет инклюзивная программа: Художественная лаборатория для подростков с РАС (расстройство аутистического спектра), экскурсии с тифлокомментариями и тактильными макетами и экскурсии на русском жестовом языке."Выставка абсолютно самодостаточна, но если вам интересна тема архаики, то образовательная программа точно для вас. Первая лекция будет 27 октября. На ней российский антрополог и археолог, кандидат биологических наук Денис Пежемский расскажет о древних народах Средней Сибири, их образах и судьбах. Поэтому можно успеть сначала побывать на двух выставочных площадках, а далее посетить понравившиеся лекции и мастер-классы", - рассказали в компании.Там добавили, что Красноярский край – один из ключевых золотодобывающих регионов России и главный для "Полюса". Образовательный трек проекта "Сны Сибири" открывает другие сокровища региона – его уникальную историю и культуру."Культурные и просветительские проекты – одно из основных направлений социальных инвестиций "Полюса". Мы впервые помогаем показать в Красноярске федеральный выставочный проект такого уровня: более 90 единиц археологических артефактов, многие из которых впервые покинули фонды музеев, и 200 работ современного искусства, вдохновленных ими. Уверена, жители и гости города смогут открыть для себя новые стороны этого уникального региона. А еще это замечательная форма интеллектуального досуга для всей семьи", - отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс".
https://ria.ru/20240826/nauka-1968044168.html
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москва, владивосток, красноярск, наука, история, археология, золотодобывающая компания "полюс"
Культура, Москва, Владивосток, Красноярск, Наука, история, Археология, Золотодобывающая компания "Полюс"

Более 15 научных лекций пройдут в рамках проекта "Сны Сибири" в Красноярске

© Фото : пресс-служба компании "Полюс"Выставка "Сны Сибири"
Выставка Сны Сибири - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : пресс-служба компании "Полюс"
Выставка "Сны Сибири"
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Более 15 научно-популярных лекций от ведущих специалистов в области истории, археологии и этнографии пройдут в рамках выставки "Сны Сибири", которая состоится с 27 октября по 12 января в Красноярске, сообщает пресс-служба компании "Полюс", выступающей партнером мероприятия.
Выставка "Сны Сибири" - проект, посвященный археологии и современному искусству. Выставка объединит два главных музея города – Музейный центр "Площадь Мира" и Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. В экспозициях будет представлено более 90 ярких археологических артефактов, отобранных из музеев по всей стране от Москвы до Владивостока, и более 200 произведений современного искусства, объединенных кураторами Кириллом Светляковым и Сергеем Ковалевским, говорится в сообщении.
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Кроме того, музеи подготовили целую серию лекций и образовательных мастер-классов для детей и взрослых об искусстве древнего мира, на которых расскажут о наскальных рисунках, фантастических образах духов, первых орудиях и украшениях из камня. Также в рамках проекта пройдет инклюзивная программа: Художественная лаборатория для подростков с РАС (расстройство аутистического спектра), экскурсии с тифлокомментариями и тактильными макетами и экскурсии на русском жестовом языке.
"Выставка абсолютно самодостаточна, но если вам интересна тема архаики, то образовательная программа точно для вас. Первая лекция будет 27 октября. На ней российский антрополог и археолог, кандидат биологических наук Денис Пежемский расскажет о древних народах Средней Сибири, их образах и судьбах. Поэтому можно успеть сначала побывать на двух выставочных площадках, а далее посетить понравившиеся лекции и мастер-классы", - рассказали в компании.
Там добавили, что Красноярский край – один из ключевых золотодобывающих регионов России и главный для "Полюса". Образовательный трек проекта "Сны Сибири" открывает другие сокровища региона – его уникальную историю и культуру.
"Культурные и просветительские проекты – одно из основных направлений социальных инвестиций "Полюса". Мы впервые помогаем показать в Красноярске федеральный выставочный проект такого уровня: более 90 единиц археологических артефактов, многие из которых впервые покинули фонды музеев, и 200 работ современного искусства, вдохновленных ими. Уверена, жители и гости города смогут открыть для себя новые стороны этого уникального региона. А еще это замечательная форма интеллектуального досуга для всей семьи", - отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс".
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КультураМоскваВладивостокКрасноярскНаукаисторияАрхеологияЗолотодобывающая компания "Полюс"
 
 
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