https://ria.ru/20241024/lavrov-1979743641.html

Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС

Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал раскрывать, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях могут его получить. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:46

2024-10-24T10:46

2024-10-24T10:46

россия

сергей лавров

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал раскрывать, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях могут его получить. "Ждите. Есть некие приличия по оглашению результатов международных форумов. Соблюдайте приличия", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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