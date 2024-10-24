https://ria.ru/20241024/lavrov-1979743641.html
Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС
Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал раскрывать, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях могут его получить. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:46
2024-10-24T10:46
2024-10-24T10:46
россия
сергей лавров
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал раскрывать, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях могут его получить. "Ждите. Есть некие приличия по оглашению результатов международных форумов. Соблюдайте приличия", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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россия, сергей лавров, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лавров не стал раскрывать претендентов на статус партнеров БРИКС
Лавров не стал раскрывать, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС