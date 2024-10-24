https://ria.ru/20241024/laletina-1979713131.html

Экс-глава "Ростеха" Лалетина отбывает наказание в московском СИЗО

Экс-глава "Ростеха" Лалетина отбывает наказание в московском СИЗО - РИА Новости, 24.10.2024

Экс-глава "Ростеха" Лалетина отбывает наказание в московском СИЗО

Осужденная за мошенничество бывший топ-менеджер "Ростеха" Алла Лалетина отбывает наказание в хозяйственном отряде столичного следственного изолятора, указано в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:27

2024-10-24T06:27

2024-10-24T06:27

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россия

москва

турция

московский городской суд

ростех

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Осужденная за мошенничество бывший топ-менеджер "Ростеха" Алла Лалетина отбывает наказание в хозяйственном отряде столичного следственного изолятора, указано в материалах дела, с которыми ознакомились РИА Новости. "В настоящее время отбывает наказание в хозяйственном отряде", - сказано в материалах. Из них следует, что Лалетина находится в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по городу Москве в отряде хозяйственного обслуживания, в нем она содержится с 12 июля этого года. Ранее Мосгорсуд снизил Лалетиной срок лишения свободы с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). При вынесении приговора суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции, указывало следствие.

https://ria.ru/20241024/laletina-1979707385.html

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, турция, московский городской суд, ростех