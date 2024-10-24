https://ria.ru/20241024/laletina-1979707385.html

Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве

Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.10.2024

Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве

Столичный суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, указано в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:43

2024-10-24T04:43

2024-10-24T04:43

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении ходатайства защитника Гусевой Л.А., представляющей интересы осужденной Лалетиной А.С. об условно-досрочном освобождении от наказания по приговору Хамовнического районного суда Москвы от 27 ноября 2023 года - отказать", - сказано в документах. Ранее Мосгорсуд снизил Лалетиной срок лишения свободы с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Из документов следует, что в настоящее время Лалетина отбывает наказание в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Защита обратилась в суд с ходатайством об УДО так как она "отбыла более 1/2 назначенного судом срока наказания". Кроме того, адвокат указала, что Лалетиной в настоящее время в полном объеме уплачен штраф, назначенный по приговору. Также защита сообщила, что Лалетина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать-пенсионерку, нуждающихся в их помощи. Кроме того, обвиняемая обладает постоянным местом жительства в Москве и в случае удовлетворения ходатайства намерена трудоустроиться, что подтверждается гарантийным письмом генерального директора "Иллика". Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства адвокатов Лалетиной. Защиту фигурантки поддержала представитель ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Она указала, что Лалетина отбывает наказание в следственном изоляторе с июля 2024 года, положительно характеризуется, не нарушает порядок отбытия наказания, не имеет действующих взысканий и даже имеет одно поощрение и в дальнейшем отбытии наказания в виде лишения свободы не нуждается. Суд изучил доводы сторон и отказал осужденной в условно-досрочном освобождении. Решение суда уже обжаловано. Ранее при вынесении приговора, суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции, указывало следствие.

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html

https://ria.ru/20241010/shabutdinov-1977439267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, турция, московский городской суд, ростех