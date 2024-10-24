https://ria.ru/20241024/laletina-1979707385.html
Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве
Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.10.2024
Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве
Столичный суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, указано в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:43
2024-10-24T04:43
2024-10-24T04:43
происшествия
москва
россия
турция
московский городской суд
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении ходатайства защитника Гусевой Л.А., представляющей интересы осужденной Лалетиной А.С. об условно-досрочном освобождении от наказания по приговору Хамовнического районного суда Москвы от 27 ноября 2023 года - отказать", - сказано в документах. Ранее Мосгорсуд снизил Лалетиной срок лишения свободы с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Из документов следует, что в настоящее время Лалетина отбывает наказание в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Защита обратилась в суд с ходатайством об УДО так как она "отбыла более 1/2 назначенного судом срока наказания". Кроме того, адвокат указала, что Лалетиной в настоящее время в полном объеме уплачен штраф, назначенный по приговору. Также защита сообщила, что Лалетина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать-пенсионерку, нуждающихся в их помощи. Кроме того, обвиняемая обладает постоянным местом жительства в Москве и в случае удовлетворения ходатайства намерена трудоустроиться, что подтверждается гарантийным письмом генерального директора "Иллика". Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства адвокатов Лалетиной. Защиту фигурантки поддержала представитель ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Она указала, что Лалетина отбывает наказание в следственном изоляторе с июля 2024 года, положительно характеризуется, не нарушает порядок отбытия наказания, не имеет действующих взысканий и даже имеет одно поощрение и в дальнейшем отбытии наказания в виде лишения свободы не нуждается. Суд изучил доводы сторон и отказал осужденной в условно-досрочном освобождении. Решение суда уже обжаловано. Ранее при вынесении приговора, суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции, указывало следствие.
https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html
https://ria.ru/20241010/shabutdinov-1977439267.html
москва
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, турция, московский городской суд, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Московский городской суд, Ростех
Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве
Суд отказал экс-менеджеру "Ростеха" Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетиной по делу о мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства защитника Гусевой Л.А., представляющей интересы осужденной Лалетиной А.С. об условно-досрочном освобождении от наказания по приговору Хамовнического районного суда Москвы
от 27 ноября 2023 года - отказать", - сказано в документах.
Ранее Мосгорсуд
снизил Лалетиной срок лишения свободы с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч, переквалифицировав ее действия со взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ
) на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Из документов следует, что в настоящее время Лалетина отбывает наказание в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве.
Защита обратилась в суд с ходатайством об УДО так как она "отбыла более 1/2 назначенного судом срока наказания".
Кроме того, адвокат указала, что Лалетиной в настоящее время в полном объеме уплачен штраф, назначенный по приговору. Также защита сообщила, что Лалетина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать-пенсионерку, нуждающихся в их помощи. Кроме того, обвиняемая обладает постоянным местом жительства в Москве и в случае удовлетворения ходатайства намерена трудоустроиться, что подтверждается гарантийным письмом генерального директора "Иллика".
Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства адвокатов Лалетиной. Защиту фигурантки поддержала представитель ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Она указала, что Лалетина отбывает наказание в следственном изоляторе с июля 2024 года, положительно характеризуется, не нарушает порядок отбытия наказания, не имеет действующих взысканий и даже имеет одно поощрение и в дальнейшем отбытии наказания в виде лишения свободы не нуждается.
Суд изучил доводы сторон и отказал осужденной в условно-досрочном освобождении.
Решение суда уже обжаловано.
Ранее при вынесении приговора, суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех
", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции
, указывало следствие.