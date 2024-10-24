https://ria.ru/20241024/kurily-1979702043.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.10.2024

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:55

2024-10-24T02:55

2024-10-24T02:55

тихий океан

северо-курильск

парамушир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло ночью 24 октября. Эпицентр находился в Тихом океане в 155 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, землетрясение силой 3 балла ощутили в Северо-Курильске. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241021/kamchatka-1979046285.html

тихий океан

северо-курильск

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, северо-курильск, парамушир