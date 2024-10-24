https://ria.ru/20241024/kurily-1979702043.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.10.2024
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:55
2024-10-24T02:55
2024-10-24T02:55
тихий океан
северо-курильск
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло ночью 24 октября. Эпицентр находился в Тихом океане в 155 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, землетрясение силой 3 балла ощутили в Северо-Курильске. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241021/kamchatka-1979046285.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, северо-курильск, парамушир
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2