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Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана - РИА Новости, 24.10.2024
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05:32 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kuba-1979709940.html
Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана
Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана - РИА Новости, 24.10.2024
Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана
Власти Кубы продлили до воскресенья отмену занятий в школах и вузах, а также оказания второстепенных госуслуг для продолжения восстановительных работ после... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:32
2024-10-24T05:32
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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Власти Кубы продлили до воскресенья отмену занятий в школах и вузах, а также оказания второстепенных госуслуг для продолжения восстановительных работ после урагана "Оскар" и коллапса энергосистемы, сообщила газета компартии Granma. "Чтобы продолжить работы, связанные с восстановлением ущерба от урагана "Оскар" в восточном регионе страны и восстановлением национальной электрической системы, Совет национальной обороны решил продлить принятые 20 октября 2024 года правительством меры, касающиеся трудовой и педагогической деятельности, до воскресенья, 27 октября", - говорится в сообщении на сайте Granma. Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел в минувшую пятницу к полному отключению электроэнергетической системы Кубы. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Как сообщила государственная компания Union Electrica, во вторник кубинские инженеры смогли полностью синхронизировать Национальную систему электроснабжения. По словам президента Мигеля Диаса-Канеля, основной причиной чрезвычайной ситуации является усиление санкций США против острова, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов. Ситуацию на острове осложнил удар урагана "Оскар", который в воскресенье пересек восточную оконечность Кубы, причинил серьезный материальный ущерб и унес по меньшей мере семь человеческих жизней. В российском посольстве в Гаване в понедельник сообщили РИА Новости, что российская сторона детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы острова.
https://ria.ru/20241022/rossija-1979293247.html
https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html
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в мире, куба, мигель диас-канель
В мире, Куба, Мигель Диас-Канель
Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана

Куба продлила отмену занятий и части госуслуг до воскресенья из-за энергокризиса

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Власти Кубы продлили до воскресенья отмену занятий в школах и вузах, а также оказания второстепенных госуслуг для продолжения восстановительных работ после урагана "Оскар" и коллапса энергосистемы, сообщила газета компартии Granma.
"Чтобы продолжить работы, связанные с восстановлением ущерба от урагана "Оскар" в восточном регионе страны и восстановлением национальной электрической системы, Совет национальной обороны решил продлить принятые 20 октября 2024 года правительством меры, касающиеся трудовой и педагогической деятельности, до воскресенья, 27 октября", - говорится в сообщении на сайте Granma.
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Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме
22 октября, 12:39
Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел в минувшую пятницу к полному отключению электроэнергетической системы Кубы. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Как сообщила государственная компания Union Electrica, во вторник кубинские инженеры смогли полностью синхронизировать Национальную систему электроснабжения. По словам президента Мигеля Диаса-Канеля, основной причиной чрезвычайной ситуации является усиление санкций США против острова, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.
Ситуацию на острове осложнил удар урагана "Оскар", который в воскресенье пересек восточную оконечность Кубы, причинил серьезный материальный ущерб и унес по меньшей мере семь человеческих жизней.
В российском посольстве в Гаване в понедельник сообщили РИА Новости, что российская сторона детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы острова.
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