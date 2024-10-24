https://ria.ru/20241024/kuba-1979709940.html

Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана

Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана - РИА Новости, 24.10.2024

Куба продлила отмену занятий и части госуслуг из-за энергокризиса и урагана

Власти Кубы продлили до воскресенья отмену занятий в школах и вузах, а также оказания второстепенных госуслуг для продолжения восстановительных работ после... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:32

2024-10-24T05:32

2024-10-24T05:32

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куба

мигель диас-канель

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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Власти Кубы продлили до воскресенья отмену занятий в школах и вузах, а также оказания второстепенных госуслуг для продолжения восстановительных работ после урагана "Оскар" и коллапса энергосистемы, сообщила газета компартии Granma. "Чтобы продолжить работы, связанные с восстановлением ущерба от урагана "Оскар" в восточном регионе страны и восстановлением национальной электрической системы, Совет национальной обороны решил продлить принятые 20 октября 2024 года правительством меры, касающиеся трудовой и педагогической деятельности, до воскресенья, 27 октября", - говорится в сообщении на сайте Granma. Выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел в минувшую пятницу к полному отключению электроэнергетической системы Кубы. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Как сообщила государственная компания Union Electrica, во вторник кубинские инженеры смогли полностью синхронизировать Национальную систему электроснабжения. По словам президента Мигеля Диаса-Канеля, основной причиной чрезвычайной ситуации является усиление санкций США против острова, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов. Ситуацию на острове осложнил удар урагана "Оскар", который в воскресенье пересек восточную оконечность Кубы, причинил серьезный материальный ущерб и унес по меньшей мере семь человеческих жизней. В российском посольстве в Гаване в понедельник сообщили РИА Новости, что российская сторона детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы острова.

https://ria.ru/20241022/rossija-1979293247.html

https://ria.ru/20241021/uragan-1979208465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, мигель диас-канель