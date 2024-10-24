https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html

Священник рассказал, что ждет тех, кто обратился к астрологам и коучам

Священник рассказал, что ждет тех, кто обратился к астрологам и коучам - РИА Новости, 24.10.2024

Священник рассказал, что ждет тех, кто обратился к астрологам и коучам

Результаты посещения педагога-коуча зависят от целеполагания как человека, так и самого специалиста, обращение же к оккультным практикам может привести к самым... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:30

2024-10-24T12:30

2024-10-24T12:42

религия

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иисус христос

московская духовная академия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Результаты посещения педагога-коуча зависят от целеполагания как человека, так и самого специалиста, обращение же к оккультным практикам может привести к самым печальным последствиям, вплоть до сумасшествия и смерти, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. Сомнительные услуги"Доверять людям, которые занимаются астрологией, тарологией, гаданием, оккультизмом, псевдопрофессиональным коучингом, конечно, нельзя. Это обманщики, которые либо просто меркантильно зарабатывают на фантазиях и страстях людей, либо, что еще хуже, от восхищения собой уверились в наличии якобы особых или сверхъестественных способностей", - сказал Борисов. Единственное исключение, отметил он - педагоги-коучи, "но и тут надо быть осторожным". "Все зависит от мотивации как человека, так и тренера. Педагог может стремиться помочь стать лучше в тех или иных профессиональных областях (например, ораторское мастерство, деловые способности, ведение переговоров), а может просто паразитировать на человеческом самолюбии, гордости и иных страстях, манипулировать человеком. Важно и целеполагание самого ученика: чего он на самом деле хочет? Подогреть собственный эгоизм или улучшить свои качества, чтобы затем принести пользу людям? Святой Григорий Богослов, например, до принятия крещения учился в Афинской академии, изучал философию, риторику и другие науки - и затем, крестившись, использовал эти знания в своем епископском служении", - пояснил священник. По его словам, между псевдопрофессиональным коучингом, астропрогнозами, гаданиями и оккультизмом много общего. "При всем разнообразии подобного рынка "услуг" он объединён одним общим принципом – магическим подходом - стремлением человека найти "ниточки", за которые можно дёргать и гарантированно достигать необходимого эффекта - продолжительной жизни, достатка, здоровья, успеха. Люди ожидают "механистического чуда", когда нужно осуществить определенные действия, и будет результат. При этом, не проявляется желания думать и трудиться над тем, кем ты сам являешься, что у тебя с совестью, чистотой души и сердца? Иными словами, чтобы "у них все было, а им за это ничего не было". Что на практике означает обычно стремление к совмещению материального благополучия с порочным образом жизни", - считает Борисов. Христианство же, подчеркнул священник, предполагает другой подход, где "важно покаяние - не просто сожаление об ошибках прошлого, а готовность, намерение построить жизнь в соответствии с заповедями Божьими". "В Евангелии говорится о чудесах, которые совершал Христос. Оппоненты Христа требовали доказательств, чудес напоказ, фокусов, знамений. Так же действовал дьявол, искушая Христа в пустыне, прося доказать, что он Бог. Христос же совершал чудеса тихо, они были проявлением милосердия Божиего в ответ на веру, нужду человека и внутреннюю готовность измениться, стать лучше, чище, добрее", - сказал отец Антоний. Но и покаяние, добавил он, вовсе не гарантирует, что Бог будет автоматически делать то, о чем Его попросил в молитве человек. "Бог поступает с точки зрения педагогической пользы – что будет лучше для человека? Маленький ребенок может хотеть взять блестящий нож, но ему не стоит его давать, даже если он очень просит и плачет. Поэтому верующему человеку нужно доверять Богу и помнить слова главной христианской молитвы – "Отче наш, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле", - советует священник. Ад или свободаЧто касается оккультных практик, "когда человек осознанно обращается не к Богу, а к тёмной стороне духовного мира – это чревато непоправимыми последствиями – впадением в уныние, сумасшествием и даже смертью", предупреждает священник. "Церковь говорит о существовании темной стороны духовного мира – дьяволе - даже в молитве "Отче наш" - "избавь нас от лукавого", то есть от дьявола. Лукавый – тот, кто льстит, хвалит, обманывая, искажает правду с целью отвратить человека от служения истинному Богу. С темным миром можно вступить в общение, и он будет отвечать через какие-либо практики, но лукавым образом, чтобы человека довести до самых печальных последствий, чтобы он в конечном счёте расплатился своей бессмертной душой за оказанные "услуги", - пояснил Борисов. Он напомнил об иконе Богородицы "Взыскание погибших", которая расположена в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. "Название иконы отсылает к истории, которая, как говорят, легла в основу "Фауста" Гете. Живший в VII веке в Византии церковный клирик Феофил заключил сделку с дьяволом, получил высокую должность, а потом начал сходить с ума от ужаса и уныния, ощущал, что он больше не хозяин своей жизни. И только покаявшись, снова обрел себя – сумел с помощью Богородицы расторгнуть контракт с сатаной. Богоматерь помогла Феофилу "взыскать", то есть найти его погибшую и потерянную душу. На самом деле, перед каждым из нас стоит простой выбор: либо ты подчиняешь себя добру и через это получаешь настоящую свободу, либо зло подчиняет тебя себе. И тогда ты лишаешься свободы, становишься пленником своих желаний, пороков, страстей и расплачиваешься за это душевным и телесным здоровьем - и в конце бытием как таковым, становишься пленником ада ещё при жизни", - рассказал священник. Симптомами этого адского состояния, добавил он, является озлобленность, потеря душевного мира, утрата надежды и радости, "неспособность заглушить сосущую изнутри тоску даже самыми изощренными материальными способами". "Человек же, живущий в согласии с Богом, со своей совестью, чувствует мир, радость, надежду. Если человек пытается вернуть себе радость жизни не через покаяние, то есть деятельное исправление жизни и возвращение к Богу, а, условно говоря, пытается "чёрную дыру" внутри себя заполнить какими-то предметами роскоши, утехами, обращением к астрологам, гадалкам, горе-тренерам и так далее – это напоминает попытку потушить костёр, поливая его бензином", - сказал Борисов. Он обратил внимание, на то, что Бог может дать человеку возможность "прийти к нему и вне христианской традиции", но тогда человеку нужно сделать ответственный выбор. "Когда родился Иисус Христос, одними из первых Ему поклониться пришли волхвы с Востока – скорее всего, астрономы, может быть, даже астрологи, вероятно, язычники. Они наблюдали за ходом небесных светил, увидели новую звезду и последовали за ней. Она привела их ко младенцу Иисусу - истинному Богу. Писание затем говорит, что иным путём эти люди отошли в свой дом, то есть они оставили свои служения, несмотря на то что оно привело их ко Христу. Это говорит о том, что Бог может давать человеку понять что-то за пределами христианской традиции, но, если человек получает такое откровение, это накладывает на него ответственность. Он должен сделать выбор - принять веру как дар Божий и всецело измениться, или продолжать лгать себе и доверяться звёздам, картам и прочим суевериям, оставаясь при этом в плену у тьмы", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241024/sobor-1979774219.html

https://ria.ru/20241022/kursk-1979272080.html

https://ria.ru/20241020/patriarkh-1978980395.html

https://ria.ru/20241004/moshennichestvo-1976286187.html

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восток, иисус христос, московская духовная академия