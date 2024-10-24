https://ria.ru/20241024/kosher-1979771422.html
В России импортозаместили кошерное молоко и сладости
В России импортозаместили кошерное молоко и сладости - РИА Новости, 24.10.2024
В России импортозаместили кошерное молоко и сладости
На прилавках с кошерной едой стало больше российских товаров, раньше произведенную в соответствии с требованиями кашрута продукцию привозили в основном из... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:17
2024-10-24T12:17
2024-10-24T12:17
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На прилавках с кошерной едой стало больше российских товаров, раньше произведенную в соответствии с требованиями кашрута продукцию привозили в основном из Израиля, сообщил РИА Новости владелец супермаркета кошерных продуктов "Кошер Гурмэ" Илан Остроброд.Кашрутом в иудаизме называется система ритуальных правил, в основе которой лежат заповеди Торы — священной для евреев книги. Обычно понятие кашрута связывают с определенными религиозными предписаниями, касающимися еды."Российских товаров стало больше. Мы стали производить чипсы, развиваем сотрудничество с поставщиками молочной продукции, сырков, сладостей, рыбных консервов – всего, что нам стало невыгодно возить из Израиля. Ведем переговоры также и по поводу других товаров", - пояснил Остроброд.В целом же импортные продукты тоже есть на прилавках – их завозят, отметил он, несмотря на трудности с логистикой и оплатой. Эти факторы, подчеркнул собеседник, повлияли на конечную стоимость товаров."Мы вынуждены были подстраховываться с маржинальностью, соответственно, цены в магазине тоже выросли. Также поставщики подняли цены, а если говорить об Израиле, то сыграло роль и военное положение и как следствие – нехватка товара, нехватка людей, многие товары идут на нужды израильского минобороны. От какого-то товара мы отказались, потому что понимали, что цена выросла так сильно, что спрос на этот товар будет критически низким", - отметил Остроброд.
https://ria.ru/20241024/simkhat-1979760949.html
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израиль, россия
В России импортозаместили кошерное молоко и сладости
Владелец кошерного магазина: в РФ все больше отечественных продуктов для иудеев
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На прилавках с кошерной едой стало больше российских товаров, раньше произведенную в соответствии с требованиями кашрута продукцию привозили в основном из Израиля, сообщил РИА Новости владелец супермаркета кошерных продуктов "Кошер Гурмэ" Илан Остроброд.
Кашрутом в иудаизме называется система ритуальных правил, в основе которой лежат заповеди Торы — священной для евреев книги. Обычно понятие кашрута связывают с определенными религиозными предписаниями, касающимися еды.
"Российских товаров стало больше. Мы стали производить чипсы, развиваем сотрудничество с поставщиками молочной продукции, сырков, сладостей, рыбных консервов – всего, что нам стало невыгодно возить из Израиля. Ведем переговоры также и по поводу других товаров", - пояснил Остроброд.
В целом же импортные продукты тоже есть на прилавках – их завозят, отметил он, несмотря на трудности с логистикой и оплатой. Эти факторы, подчеркнул собеседник, повлияли на конечную стоимость товаров.
"Мы вынуждены были подстраховываться с маржинальностью, соответственно, цены в магазине тоже выросли. Также поставщики подняли цены, а если говорить об Израиле, то сыграло роль и военное положение и как следствие – нехватка товара, нехватка людей, многие товары идут на нужды израильского минобороны. От какого-то товара мы отказались, потому что понимали, что цена выросла так сильно, что спрос на этот товар будет критически низким", - отметил Остроброд.