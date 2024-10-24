https://ria.ru/20241024/korkino-1979927238.html

При волнениях в Коркино пострадали два человека

При волнениях в Коркино пострадали два человека - РИА Новости, 24.10.2024

При волнениях в Коркино пострадали два человека

Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:28

2024-10-24T22:28

2024-10-24T22:31

происшествия

челябинская область

коркино

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА Новости в четверг глава округа Наталья Лощинина. "(Пострадали) два человека, травмы легкие, помощь оказана", - сказала она. Как сообщало следствие, вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого - 17-летнего местного жителя - задержали в четверг вечером. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали замгубернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУМВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии. В пресс-службе Коркинского муниципального округа РИА Новости сообщали, что ситуация в городе контролируемая, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html

челябинская область

коркино

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происшествия, челябинская область, коркино, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)