https://ria.ru/20241024/korkino-1979927238.html
При волнениях в Коркино пострадали два человека
При волнениях в Коркино пострадали два человека - РИА Новости, 24.10.2024
При волнениях в Коркино пострадали два человека
Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:28
2024-10-24T22:28
2024-10-24T22:31
происшествия
челябинская область
коркино
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА Новости в четверг глава округа Наталья Лощинина. "(Пострадали) два человека, травмы легкие, помощь оказана", - сказала она. Как сообщало следствие, вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого - 17-летнего местного жителя - задержали в четверг вечером. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали замгубернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУМВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии. В пресс-службе Коркинского муниципального округа РИА Новости сообщали, что ситуация в городе контролируемая, дежурят сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html
челябинская область
коркино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, коркино, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При волнениях в Коркино пострадали два человека
Два человека получили легкие травмы в ходе волнений в челябинском Коркино