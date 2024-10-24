Рейтинг@Mail.ru
При волнениях в Коркино пострадали два человека - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 24.10.2024 (обновлено: 22:31 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/korkino-1979927238.html
При волнениях в Коркино пострадали два человека
При волнениях в Коркино пострадали два человека - РИА Новости, 24.10.2024
При волнениях в Коркино пострадали два человека
Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:28
2024-10-24T22:31
происшествия
челябинская область
коркино
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА Новости в четверг глава округа Наталья Лощинина. "(Пострадали) два человека, травмы легкие, помощь оказана", - сказала она. Как сообщало следствие, вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого - 17-летнего местного жителя - задержали в четверг вечером. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали замгубернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУМВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии. В пресс-службе Коркинского муниципального округа РИА Новости сообщали, что ситуация в городе контролируемая, дежурят сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html
челябинская область
коркино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, коркино, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При волнениях в Коркино пострадали два человека

Два человека получили легкие травмы в ходе волнений в челябинском Коркино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в ходе общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины, сообщила РИА Новости в четверг глава округа Наталья Лощинина.
"(Пострадали) два человека, травмы легкие, помощь оказана", - сказала она.
Как сообщало следствие, вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого - 17-летнего местного жителя - задержали в четверг вечером.
По данным пресс-службы правительства региона, губернатор области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали замгубернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУМВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии. В пресс-службе Коркинского муниципального округа РИА Новости сообщали, что ситуация в городе контролируемая, дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь
Вчера, 21:30
 
ПроисшествияЧелябинская областьКоркиноРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала