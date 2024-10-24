https://ria.ru/20241024/korkino-1979923754.html

Челябинские власти высказались о ситуации после убийства женщины-таксиста

Челябинские власти высказались о ситуации после убийства женщины-таксиста - РИА Новости, 24.10.2024

Челябинские власти высказались о ситуации после убийства женщины-таксиста

Ситуация в городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят сотрудники... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:47

2024-10-24T21:47

2024-10-24T21:57

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Ситуация в городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского муниципального округа. Ранее управление СК по региону сообщило, что вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. "В настоящее время все организовано со стороны правоохранительных органов, следственных органов, администрации округа. Ситуация на данный момент контролируемая", — сказала сотрудница пресс-службы Мария Сейидова. Она добавила, что также создан оперативный штаб, который будет работать на протяжении всей ночи для того, чтобы не было никаких инцидентов.

https://ria.ru/20241024/korkino-1979920872.html

коркино

челябинская область

россия

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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия