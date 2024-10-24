https://ria.ru/20241024/korkino-1979920872.html

МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области

МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 24.10.2024

МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:15

2024-10-24T21:15

2024-10-24T21:26

коркино

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

челябинская область

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии", – говорится в сообщении.Ранее управление СК по региону сообщило, что вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.

https://ria.ru/20240725/magnitogorsk-1961928940.html

коркино

челябинская область

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коркино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), россия