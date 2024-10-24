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МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 24.10.2024
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21:15 24.10.2024 (обновлено: 21:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/korkino-1979920872.html
МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области
МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области - РИА Новости, 24.10.2024
МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:15
2024-10-24T21:26
коркино
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии", – говорится в сообщении.Ранее управление СК по региону сообщило, что вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.
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коркино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), россия
Коркино, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области

МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино после убийства женщины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии", – говорится в сообщении.
Ранее управление СК по региону сообщило, что вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.
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КоркиноФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияЧелябинская областьАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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