https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html

В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста

В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста - РИА Новости, 24.10.2024

В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста

Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:21

2024-10-24T16:21

2024-10-24T16:29

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. "Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение", - говорится в сообщении группы. Как уточняется, средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Кроме того, покупателям придут промокоды для покупки билета в соседних городах со скидкой. Комментариями администрации и концертной площадки РИА Новости пока не располагает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тверь, новости культуры, музыка