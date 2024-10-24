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В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста - РИА Новости, 24.10.2024
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Шоубиз
 
16:21 24.10.2024 (обновлено: 16:29 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста - РИА Новости, 24.10.2024
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста
Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:21
2024-10-24T16:29
шоубиз
тверь
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музыка
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. "Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение", - говорится в сообщении группы. Как уточняется, средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Кроме того, покупателям придут промокоды для покупки билета в соседних городах со скидкой. Комментариями администрации и концертной площадки РИА Новости пока не располагает.
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4.7
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тверь, новости культуры, музыка
Шоубиз, Тверь, Новости культуры, Музыка
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста

Группа "Звери": власти отменили запланированный на 13 ноября концерт в Твери

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Звери"
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт группы "Звери". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации.
«
"Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение", - говорится в сообщении группы.
Как уточняется, средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Кроме того, покупателям придут промокоды для покупки билета в соседних городах со скидкой.
Комментариями администрации и концертной площадки РИА Новости пока не располагает.
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