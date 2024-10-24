https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста - РИА Новости, 24.10.2024
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста
Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:21
2024-10-24T16:21
2024-10-24T16:29
шоубиз
тверь
новости культуры
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/90/1523409019_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_99a5add9740d4deaeec498eb10d74f78.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Группа "Звери" сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. "Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение", - говорится в сообщении группы. Как уточняется, средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Кроме того, покупателям придут промокоды для покупки билета в соседних городах со скидкой. Комментариями администрации и концертной площадки РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240920/shaman-1973813562.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/90/1523409019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8dec9eeb70975a52189e39ec897dc4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, новости культуры, музыка
Шоубиз, Тверь, Новости культуры, Музыка
В Твери отменили концерт "Зверей" из-за "неоднозначной позиции" артиста
Группа "Звери": власти отменили запланированный на 13 ноября концерт в Твери